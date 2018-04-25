Мобильного почтальона встречают с улыбкой

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В последние годы «Почта Литвы» претворяет в жизнь современные технологии. Суть проекта «Мобильный почтальон» в том, что городские отделения почты остаются прежними, а отделения почты в сельской местности преобразуются.

Часы работы в них становятся короче, однако в установленное время предоставление всех необходимых почтовых услуг ложится на плечи мобильного почтальона. Перемены в работе почтальонов и в Вильнюсском районе — уже почти полгода почту в районе на новых автомобилях развозят 13 служащих почты. Изменения были значительными, однако сегодня новшествам рады как обслуживаемые мобильными почтальонами жители, так и сами почтальоны, которые приобрели новый опыт работы.

Почта Литвы внедряет новые технологии

Мобильный почтальон — это словно почта приходит к вам в дом. После вызова почтальона все обычные почтовые услуги предоставляются на дому, вне зависимости от того, связано это с доставкой посылки или заказом подписки. Мобильные почтальоны посещают жителей удаленных населенных пунктов, поэтому их визит будет удобен тем, для кого поездка на почту может стать настоящей проблемой, например, для людей преклонного возраста. Работа мобильного почтальона организована по-современному: заказы принимают на планшетах, оснащены принтерами для печати чеков, поэтому не заполняются бумажные документы, что ускорило процессы обслуживания жителей. По деревням почтальоны ездят на новых служебных автомобилях.

В Вильнюсском районе первые мобильные почтальоны начали работать еще в августе 2019 г. — после закрытия почтового отделения в Буйвиджяй начали работать два мобильных почтальона. Полностью оправдавшее себя решение принесло большие изменения — в конце февраля этого года курсировать по улицам района на новых служебных автомобилях начали и все остальные почтальоны. На сегодняшний день мобильные почтальоны ежедневно обслуживают в Вильнюсском районе жителей почти 100 поселков.

Руководитель почты в Нямянчине, откуда в район выезжает больше всего мобильных почтальонов, Илона Тринкунайте вспоминает с улыбкой: «Работа первых двух почтальонов была достаточно легкой — они стали для нас примером. К сожалению, после выхода на работу остальных почтальонов сначала все было не так просто, как мы ожидали: территории участков значительно большего размера, самих почтальонов больше, поэтому переход был более сложным, а по наступлении периода выплаты пенсий нагрузка по сравнению с предыдущей выросла. Однако коллектив молодой, восприимчивый к переменам, все возникающие вопросы мы решали совместно и по прошествии месяца вошли в ритм. Мы довольны современными рабочими средствами, изменениями «Почты Литвы» как предприятия — клиенты получают современные почтовые услуги».

Илона Тринкунайте признательна жителям района: «Мы благодарны жителям Вильнюсского района за терпение, доверие. Чувствуем, что люди ценят каждое посещение почтальона, в большинстве домов мобильного почтальона ждут как гостя, встречают с улыбкой».

День мобильного почтальона

День большинства мобильных почтальонов начинается рано утром. В Вильнюсском районе они отправляются на работу из трех почтовых отделений: в Рукайняй, Майшягале и Нямянчине. Утро каждого рабочего дня начинается на почте — здесь работники сортируют посылки и прессу на день в соответствии с маршрутом и отправляются в путь.

Один почтальон за день в среднем проезжает около 100 километров, посещает до 200 различных адресов. Бывает и так, что клиент просит заскочить за какой-то мелочью в магазин или аптеку — несмотря на то, что график достаточно напряженный, почтальоны всегда охотно помогают, не жалеют времени на короткий разговор, в особенности с одинокими пожилыми людьми, для которых почтальон зачастую становится единственным собеседником за день.

В течение дня почтальоны в некоторых городках останавливаются в местах, где раньше были почтовые отделения, — там они в течение получаса обслуживают приходящих клиентов. Эти места остановки являются временными — до тех пор, пока жители не привыкнут к вызову мобильного почтальона на дом.

После посещения всех адресатов почтальоны возвращаются на почту, откуда они выехали утром, паркуют служебный автомобиль, делают отчет за день и отправляются домой.

Работа на почте была давней мечтой

Мобильный почтальон Ирина Казловска работает на предприятии «Почта Литвы» уже с 2007 г. Она не скрывает — о работе на почте она давно мечтала: «Пришлось попробовать различные работы, был период, когда я растила детей, но желание работать почтальоном не покидало меня. Здорово, что наконец-то мне удалось его реализовать — здесь я уже 14 лет», — рассказывает работница почты.

Ирина обслуживает жителей в Раудондварисе, Кабишкес и других близлежащих деревнях. Раньше женщина, которая сейчас работает мобильным почтальоном, доставляла посылки жителям на собственном автомобиле. «Сейчас мы обеспечены современными транспортными средствами, я управляю новым автомобилем. Иногда провожу в автомобиле целый день, но не жалуюсь — мне нравится общаться с людьми», — говорит она.

На вопрос о сложностях почтальонка только вскользь упоминает о том, что работа была бы еще оперативней, если бы жители позаботились о своем почтовом ящике — чтобы он был аккуратным, легкодоступным для почтальона, чтобы на каждом доме был виден адрес, а по двору не бегала собака не на привязи.

Для вызова мобильного почтальона необходимо позвонить по общему информационному телефону «Почты Литвы» 8 700 55 400. Прибывший к соседям по вызову мобильный почтальон может предоставить почтовые услуги и живущим по соседству, им стоит лишь попросить об этом.