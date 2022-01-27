Moderna начала клинические испытания вакцины против Омикрона

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Американская компания Moderna приступила ко второй фазе клинических исследований бустерной вакцины против штамма Омикрон. Об этом сообщается на сайте компании.

«Moderna сегодня объявила, что в рамках второй фазы исследований адаптированной к омикрон-штамму бустерной вакцины был привит первый участник», — говорится в заявлении.

Эта фаза позволит оценить эффективность вакцины для двух групп совершеннолетних испытуемых добровольцев.

В первую группу входят те, кто прошел первичную вакцинацию двумя компонентами препарата Moderna, при этом второй компонент должен быть введен не менее полугода назад.

Во второй группе — испытуемые, которые также получили бустерную дозу при условии, что эта доза была введена не менее трех месяцев назад.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет.