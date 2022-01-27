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Moderna начала клинические испытания вакцины против Омикрона

Фото pixabay.com

Американская компания Moderna приступила ко второй фазе клинических исследований бустерной вакцины против штамма Омикрон. Об этом сообщается на сайте компании.

«Moderna сегодня объявила, что в рамках второй фазы исследований адаптированной к омикрон-штамму бустерной вакцины был привит первый участник», — говорится в заявлении.

Эта фаза позволит оценить эффективность вакцины для двух групп совершеннолетних испытуемых добровольцев.

В первую группу входят те, кто прошел первичную вакцинацию двумя компонентами препарата Moderna, при этом второй компонент должен быть введен не менее полугода назад.

Во второй группе — испытуемые, которые также получили бустерную дозу при условии, что эта доза была введена не менее трех месяцев назад.

Всего в испытаниях примут участие 600 человек старше 18 лет.

korrespondent.net

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