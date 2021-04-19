Moderna объявила о сокращении поставок своей вакцины

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Американская фармацевтическая компания Moderna во втором квартале этого года поставит в Канаду и Великобританию меньше доз своей вакцины против коронавируса, чем планировала. Об этом пишет The Guardian.

«Принимая во внимание текущее предложение, спрос и распределение, Moderna будет вносить коррективы в ожидаемые объемы поставок во втором квартале в ряде стран, включая Канаду и Великобританию», — сообщили в компании.

В Moderna не уточнили, насколько крупным будет сокращение поставок вакцины и как быстро может быть устранен дефицит препарата.



«Траектория наращивания производства вакцин не является линейной, и, несмотря на все усилия, в европейской цепочке поставок наблюдается дефицит ранее запланированных доз», — цитирует заявление компании газета.

Чтобы обеспечить стабильные поставки в «кратчайшие сроки», компания работает со своим партнером — швейцарским производителем Lonza, а также находится «тесном контакте со всеми правительствами», говорится в ее заявлении.

«Производство вакцин — крайне сложный процесс, и на нестабильность поставок повлиял ряд факторов, в том числе касающихся человеческих и материальных ресурсов», — добавили в Moderna.

Ранее СМИ сообщили, что ЕС не будет продлевать контракты с AstraZeneca и Johnson&Johnson о поставках вакцин от коронавируса. Брюссель намерен в дальнейшем сделать упор на закупку вакцин Pfizer и Moderna.