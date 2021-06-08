Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков

«Мы рады сообщить, что подали заявку на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе», — заявил гендиректор компании Стефан Бансель.

Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в Министерство здравоохранения Канады.

EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков — от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.