Moderna подала заявку на регистрацию вакцины для подростков

Фармацевтическая компания Moderna объявила о подаче заявки в Европейский лекарственный регулятор на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков.
Ранее американская компания Moderna заявила, что ее вакцина от коронавируса mRNA-1273 показала эффективность 100 процентов среди подростков от 12 до 17 лет включительно в ходе фазы 2/3 испытаний, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на зарубежные СМИ.
«Мы рады сообщить, что подали заявку на условное регистрационное удостоверение (CMA) нашей вакцины против COVID-19 в Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) для использования у подростков в Европейском союзе», — заявил гендиректор компании Стефан Бансель.
Согласно заявлению на сайте, компания также подала заявку на разрешение применения вакцины в Министерство здравоохранения Канады.
EMA в конце мая дало зелёный свет на применение в Евросоюзе первой прививки для подростков — от Pfizer/BioNTech для подростков от 12 лет. Агентство ожидало заявки от Moderna на одобрение применения ее вакцины от коронавируса для подростков и выразило надежду, что сможет оценить ее в ближайшие недели.