Moderna разрабатывает единую вакцину от гриппа и Covid-19

Представитель американской биотехнологической компании Moderna анонсировал создание единого препарата, который сможет предотвращать заражение гриппом и коронавирусной инфекции. По словам исполнительного директора компании, вакцина будет создана в 2023 году.

Отметим, что ранее авторитетные американские специалисты заявляли о том, что одновременные прививки от гриппа и Covid-19 не оказывают негативного воздействия на иммунный ответ организма человека. Официальный представитель Moderna анонсировал создание нового препарата во время проведения Всемирного экономического форума.

Отметим, что во время этого мероприятия ко всему миру обратился генеральный секретарь ООН. Он призвал мир готовиться к новой пандемии. Также стоит отметить, что в этом месяце в Израиле начали прививать людей старше 60-ти лет четвертыми дозами вакцины против коронавирусной инфекции.

Также на Всемирном экономическом форуме стало известно о том, что компания Moderna почти завершила разработку вакцины против Covid-омикрона. Сообщается, что в ближайшее время препарат поступит на клиническую разработку.