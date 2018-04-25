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TOP,Приграничье

Модернизация КПП

Фото Посольство Беларуси в Литве/ facebook.com

Реконструкцию контрольно-пропускного пункта «Мядининкай» планируют начать в первом квартале 2020 года, сообщает пресс-служба кабмина Литвы.

Стоимость проекта составит около 25 миллионов евро. Предполагается, что работы по модернизации «Мядининкай» завершатся в 2023 году. После реконструкции ожидается увеличение пропускной способности с трех тысяч автомобилей до шести тысяч в сутки, а грузовиков – с одной до двух тысяч ежедневно.

Отмечается, что рост пропускной способности будет возможен при условии, что работы по модернизации будут также своевременно выполнены белорусской стороной. Кабмин уверяет, что белорусская служба до сих пор не может принять столько машин, сколько проверяют литовские должностные лица.

Пока будет проходить реконструкция, часть автомобилей будет направлена в другие пограничные пункты — в Твярячюс и Шальчининкай.

Служба охраны государственной границы и таможенный департамент обязаны нанять необходимое количество сотрудников для обеспечения надлежащей пропускной способности на постах. Для оптимизации проверки данных в «Мядининкай» в некоторых случаях будет отказано в физической проверке документов.

Информация литовских СМИ      

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