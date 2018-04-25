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Общество,Экономика

Модернизация сетей теплоснабжения страны

  • Фото BFL/Gediminas Martinkėnas

Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписал распоряжение о выделении средств на модернизацию сетей теплоснабжения, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Финансирование обеспечивается структурными фондами Европейского союза. Общая оценочная стоимость проектов составляет 8,3 миллиона евро.

Правовой акт способствует реализации четвертого приоритета инвестиционной программы Европейского союза на 2014–2020 годы «Содействие повышению энергоэффективности, а также производству и использованию возобновляемых источников энергии».

Реализацией проекта будут заниматься предприятия Kauno energija, Panevėžio energija, Mažeikių šilumos tinklai и Didma.

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На полученные средства планируется проложить новые тепловые маршруты в Панявежисе, Купишкисе, Кедайняй и Гуджюнай, где подключат новых потребителей. Мажейкский спортивно-развлекательный комплекс и квартал рядом с ним также будут подключены к сети центрального отопления.

В мае сообщалось, что структурные фонды Европейского союза выделили на ремонт тепловых сетей 8,7 миллиона евро только в литовской столице.

Кстати, президент Литвы Гитанас Науседа на недавно прошедшем саммите ООН по изменению климата представил глобальную инициативу республики по переходу к устойчивому теплоснабжению.

Данный план предполагает сокращение использования ископаемого топлива в системе центрального отопления и выполнение обязательств по климатической нейтральности. К инициативе уже присоединились Швеция, Австрия, Украина, Грузия, Латвия.

Как отметил литовский лидер, Вильнюс заменяет ископаемое топливо биомассой, а впоследствии собирается полностью перейти на ее использование в системе централизованного теплоснабжения.

«За последние пять лет использование биомассы в системе центрального отопления Литвы увеличилось с 30 до 70 процентов, а средние цены на отопление за тот же период упали на 30-40 процентов», – цитирует Г.Науседу пресс-служба президентского дворца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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