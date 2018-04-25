Модернизация сетей теплоснабжения страны

На полученные средства планируется проложить новые тепловые маршруты в Панявежисе, Купишкисе, Кедайняй и Гуджюнай, где подключат новых потребителей. Мажейкский спортивно-развлекательный комплекс и квартал рядом с ним также будут подключены к сети центрального отопления.

В мае сообщалось, что структурные фонды Европейского союза выделили на ремонт тепловых сетей 8,7 миллиона евро только в литовской столице.

Кстати, президент Литвы Гитанас Науседа на недавно прошедшем саммите ООН по изменению климата представил глобальную инициативу республики по переходу к устойчивому теплоснабжению.

Данный план предполагает сокращение использования ископаемого топлива в системе центрального отопления и выполнение обязательств по климатической нейтральности. К инициативе уже присоединились Швеция, Австрия, Украина, Грузия, Латвия.

Как отметил литовский лидер, Вильнюс заменяет ископаемое топливо биомассой, а впоследствии собирается полностью перейти на ее использование в системе централизованного теплоснабжения.

«За последние пять лет использование биомассы в системе центрального отопления Литвы увеличилось с 30 до 70 процентов, а средние цены на отопление за тот же период упали на 30-40 процентов», – цитирует Г.Науседу пресс-служба президентского дворца.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ