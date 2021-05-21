Модернизация жилых районов Вильнюса

«Наша система основана на четырех принципах: мы понимаем, что, для того чтобы было удобно и комфортно жить, нужны хороший дом, хороший двор, хорошая улица и хороший район. Это дом, отвечающий современным требованиям: квартира, террасы, двор, а не стоянка для машин, живая улица, и чтобы у районов было свое лицо, был центр притяжения, куда хотелось бы приходить», – сказал мэр.

Программу хотят осуществить в течение девяти лет, к 40-летию независимости.

Согласно программе ГОРОД+, много внимания предполагается уделять также обновлению улиц и оживлению пространства вдоль них. Уже теперь разработанный самоуправлением стандарт улиц позволит трансформировать старые советские улицы в пространства, предназначенные не только для автомобилей. В этом направлении предусмотрено также надлежащее преобразование внутренних улиц в жилых кварталах. Эту сферу будет курировать главный инженер Вильнюса Антон Никитин.

Кроме того, муниципалитет намерен переоборудовать некоторые улицы, чтобы они были удобнее для пешеходов. Например, как ул. Наугардуко, Исландиес, Дидлауке, проспект Конституциес. «Мы хотим, чтобы через два года было хотя бы 20 таких “гуманных” улиц, чтобы люди увидели, что это реально не только в центре, но и в предместьях, в спальных районах. Наша цель — чтобы такие улицы в городе доминировали», – сказал мэр.

Другое направление, предусмотренное в программе жизнеспособности жилых районов, – создание центров притяжения и идентичности самих районов. Здесь предусмотрено решение проблемы монофункциональности, создание зеленых пространств, архитектурно-развлекательных центров притяжения и улучшение сообщения между разными районами.

Эту часть программы будет курировать вице-мэр Вильнюса Томас Гульбинас.

Мэр заметил, что у советских районов есть свои плюсы — хорошая инфраструктура, сеть детских садов, школ, магазинов, поликлиник, хорошее сообщение, много деревьев, но сами районы «безликие», там многого не хватает, например, благоустроенных дворов. На вопрос, будут ли в спальных районах сносить старые дома, мэр сказал: «Я бы не хотел, чтобы это стало главной задачей, но такая возможность не исключена, в некоторых случаях придется сносить. Но не будет такого, как в России, где все сносят и строят заново. Мы хотим сделать так, чтобы за имеющимися домами присматривали. Нельзя закрывать глаза на халатное отношение к старым лифтам, дырявые крыши, аварийные балконы. Будем требовать соблюдать порядок. Мы уже стали требовательнее к оценке технического состояния домов. Если ничего не предпринимать, то наступит худшее из того, что может быть, — морально и физически изношенные дома будут сносить. Особенно если речь идет о домах, построенных с нарушениями, в неположенном месте, если люди их запустили и не следят за их состоянием. Придет время, когда мы переселим жильцов в безопасное место, а такие дома снесем, построим хорошие. Но не районы будут сносить, а отдельные кварталы», – сказал Р.Шимашюс.

В ближайших планах самоуправления – презентация этой программы общественности, экспертам, заинтересованным группам, чтобы они могли включиться в создание и реализацию программы ГОРОД+.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt