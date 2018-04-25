Могут быть убраны некоторые фамилии на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе

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В связи с появлением новых данных могут быть убраны некоторые фамилии, выбитые на фасаде бывшего здания КГБ в Вильнюсе, пишет газета Lietuvos rytas.

По словам директора Центра исследования геноцида и резистенции жителей Литвы (ЦИГРЖЛ) Тересе Бураускайте, центр проводит новую программу с целью еще раз проверить все документы, на основании которых были выбиты надписи на стене бывшего здания КГБ.

«Уже сейчас могу сказать, что несколько фамилий, видимо, будет убрано со стены. Однако, скорее всего, не из-за их связи с Холокостом», – сказала газете Т. Бураускайте.

Директор центра отметила, что ранее процесс проверки проводился «немного второпях».

Закончить новую проверку планируется примерно в конце следующего года.

Газета утверждает, что располагает данными, что на фасаде здания были увековечены фамилии людей, связанных с убийствами евреев или активным пособничеством нацистским властям. Связи других лиц с активным ооруженным антисоветским сопротивлением были очень туманны или их вообще не было, однако в их делах много данных о преступлениях.

Идея выбить фамилии жертв на фасаде бывшего здания КГБ, которое было местом пыток, была проведена в жизнь в 2000 году.