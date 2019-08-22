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Впервые в Литве состоится шоу, в котором не нужны слова, эмоции выражаются языком тела. Шоу, в котором не существует границ. Действие на сцене буквально гипнотизируют с самого первого движения, с самого первого звука.

Все сценическое действо дополняется отличной световой графикой, превращающей происходящее в незабываемый перформанс.

Шоу «Мокрые танцы» с программой «Возрождение» — это не просто танцевальное шоу, это театральная постановка под дождем.

Артисты шоу «Мокрые танцы» — многочисленные призеры и победители крупных европейских батлов, обладатели множества наград международного уровня, участники открытия Европейских игр.

Предисловие

Жизнь человека сложна и непредсказуема. Кто знает, что происходит в это самое мгновение? Возможно, в одном большом и шумном городе родилась новая душа, которая должна пройти все ступени огромной лестницы длиною в жизнь. Некоторые из них даются легко и очень просто – это ступени «детство» и «юность». На этих ступенях встречаешь первую любовь, успех и радость. Но что ждет в дальнейшем? Лестница ведет в темные башни, и, поскользнувшись, ты летишь прямо вниз, не успев ухватиться за поручень, чувствуя лишь боль и страдания, разочарование и потери. Лишь капли дождя сопровождают всю эту историю, упав на плечи городских жителей, сплетаясь в ручьи и отражая нашу действительность.

Но только сильные духом могут встать и идти дальше, возрождаться как птица-феникс из пепла и становиться вновь счастливыми и делать счастливыми других!

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