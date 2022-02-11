Молдавия- новое направление для вакцинного туризма

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Молдавия становится одним из направлений для вакцинного туризма: молдавский Минздрав разрешил иностранцам вакцинироваться признанным ВОЗ и ЕМА препаратом.

Так, сделать прививку можно бесплатно в любом центре вакцинации по всей Молдавии. Для этого совершеннолетним иностранцам потребуется удостоверение личности. Выбрать препарат нельзя — гражданам других стран доступна только вакцина Moderna (Spikevax), переданная Молдавии по программе COVAX. Интервал между двумя дозами такого препарата составляет четыре-шесть недель.

В Минздраве страны уточнили, что личные данные иностранцев будут вносить в «Реестр регистрации вакцин против COVID-19», поэтому у них появится возможность получить признаваемый в ЕС сертификат о вакцинации через платформу vaccinare.gov.md в разделе Descarcă certificat COVID-19.