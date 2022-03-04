Молдова готовит заявку на вступление в ЕС

Photo by oscepa on Foter.com

Власти Молдовы намерены заявку на вступление в Европейский союз. Об этом заявил глава парламента Игорь Гросу. В стране верят, что заслуживают этой перспективы, сообщает агентство IPN.

«Этот запрос будет подан, через очень короткое время выступит президент Молдовы Майя Санду и обнародует подробности», — сказал он после переговоров в Кишиневе с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и еврокомиссаром по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

Гросу подчеркнул, что большинство граждан выбрали европейскую интеграцию.

«И своим поведением в последние дни мы показали себе и другим, что мы настроены проевропейски. Мы твердо верим, что Республика Молдова заслуживает очень четкой европейской перспективы», — сказал политик.

Добавим, обсуждение темы подачи Молдовой заявки на вступление в ЕС стало актуальным после того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Чуть позже Европарламент принял резолюцию, рекомендовав Еврокомиссии и Совету Евросоюза предоставить Украине статус государства-кандидата на вступление.

Также премьер Грузии Иракли Гарибашвили подписал заявку страны на вступление в ЕС. Он назвал этот «исторический» день важным этапом на пути европейской интеграции.