Молдова не введет санкции против РФ — Санду

Фото maiasandu2020.md

Молдова собирается сохранить нейтралитет и не будет вводить санкции против Российской Федерации. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Radio Europa Liberă.

Как объяснила Майя Санду, так государство может остаться без российского газа и электроэнергии.

«Можем ли мы сегодня оставить страну без природного газа и без электричества? Нет, не можем, ни ради наших граждан, ни ради 100 000 беженцев из Украины, из которых 50 000 детей», — сказала президент Молдовы.

В то же время, она указала, что Молдова «пользуется полной поддержкой своих западных партнеров» и они «попытаются помочь Кишиневу найти альтернативные варианты касательно энергоресурсов».

Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.