Vilniaus Šv. Dvasios cerkvė/ Nuotrauka BFL/ Šarūnas Mažeika

Канцлер Православной епархии Литвы, священник Виталиюс Моцкус в интервью порталу Bernardinai.lt, сказал, что представляемая им община верующих однозначно осуждает военные действия России против Украины.

«Мы как христиане и как люди можем только осудить такие вещи. Осудить войну вообще, неважно, где и когда. Мы осуждаем эту войну и эти действия, которые начались 24 февраля утром. И руководителей России, и всю политическую элиту с президентом во главе, которые принимают решения. Мы можем все это только осудить.

Конечно, мы по-прежнему молимся о мире, насколько это еще возможно. Я не очень верю, что это можно остановить сегодня или завтра, но, может, Бог совершит чудо. Мы не прекращаем молиться, поскольку знаем, к каким последствиям это приведет: будут не только разрушены города и множество жертв, но и в будущем потребуется не одно поколение, прежде чем эти два народа помирятся», — сказал священник.