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Молодежи в Германии становится меньше, студентов больше

Фото pixabay.com

Несмотря на сокращение числа немцев в возрасте от 15 до 24 лет с 10,3 млн в 1991 году (13 процентов от общей численности населения) до 8,6 млн в 2018 году (10 процентов населения), число студентов в Германии, тем не менее, достигло рекордного уровня.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на данные, опубликованные сегодня Федеральным статистическим ведомством ФРГ в Висбадене.

За десять лет (2008-2018 года) в немецких вузах их количество увеличилось с 1,7 млн до 2,5 млн человек.

В то же время, безработица среди молодежи снизилась до исторического минимума со времени объединения страны. В прошлом году уровень составил 6,2 процента.

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