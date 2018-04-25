Молодой человек, планировавший теракт, был под наблюдением – полиция

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Молодой человек, планировавший взрыв в Вильнюсе осенью прошлого года, находился под наблюдением, заявил заместитель Генкомиссара Полиции Литвы Арунас Паулаускас.

«Он не был известен правоохранительным органам, ранее не наказывался за какие-либо преступления, не был до этого судим», – сказал он журналистам пятницу.

Молодой человек 1999 года рождения находился под наблюдением, однако замглавы полиции не раскрыл, по каким причинам.

«Были определенные основания для наблюдения», – сказал А. Паулаускас.

По данным правоохраны, задержанный в данный момент молодой человек причисляет себя к группировке экстремистов ультраправых взглядов Feuerkrieg Division.

Досудебное расследование было начато 6 октября прошлого года, когда у здания, в котором в Вильнюсе обосновалась международная компания Western Union, было обнаружено самодельное взрывное устройство, а на стенах надписи черной краской: FK DIVISION, SIEGE и свастика.

Полиция сообщила об этом происшествии на столичной ул. им. Ю. Бальчикониса 7 октября, однако подробной информации о досудебном расследовании и подозреваемом до сих пор не предоставлялось.

Заместитель Генкомиссара Полиции Литвы также сказал, что молодой человек дает показания и не отрицает, что совершил преступление.

Полиция утверждает, что молодой человек собрал взрывное устройство, пользуясь инструкциями в так называемом дарк-нете (теневом интернете, дарк-вебе).

«Всемогущий интернет, тот же darkweb, где при наличии хотя бы минимальных более глубоких знаний в сфере информационных технологий, можно просто найти сами изображения инструкций по производству, какие химические вещества использовать, чтобы можно было произвести такие взрывные устройства», – рассказал А. Паулаускас.

«По нашим данным, молодой человек воспользовался именно таким каналом», – добавил он.

Семнадцатого июня уголовное дело с обвинительным актом было передано для рассмотрения в Вильнюсский окружной суд.