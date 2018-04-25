Молодые люди на рынке труда

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

С 1 июня почти каждый пятый (19,3%) зарегистрированный безработный в Литве входил в возрастную группу 16-29 лет, сообщила Служба занятости. Всего на 1 июня было зарегистрировано 39,3 тысячи безработных среди молодежи.

После объявления карантина и экстремальной ситуации в Литве число молодых людей, зарегистрированных в Службе занятости, увеличилось больше, чем в других возрастных группах. В период с марта по май подали заявки 22,5 тысячи безработных молодых людей, что на 33,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Особенно выделяется доля вновь зарегистрированных безработных в возрасте 25-29 лет. Возможно, на это повлияли изменения в законодательной базе – молодые студенты, обучающиеся и регистрирующиеся в Службе занятости, получают статус безработного, а не проходящего обучение. Лица с необходимым социальным страхованием имеют право на пособие по безработице.

На одну пятую меньше выпускников

В январе-мае в Службе занятости зарегистрировались 2,1 тысячи выпускников, что на 21,4 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В прошлом месяце заявки на поиск работы подали 282 человека – это почти вдвое меньше, чем в мае 2019 года.

Среди выпускников университетов большинство из них изучали юриспруденцию, государственное управление, творческие отрасли, физиотерапию, политологию, в колледжах – социальную работу, бухгалтерский учет, юриспруденцию, техническое обслуживание автомобилей. В профессиональных училищах – профессию повара, автомеханика и отделочника.

Трудности с поиском работы

В марте-мае этого года 9,8 тысячи молодых людей получили услуги посредников по трудоустройству. Это на 30 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было трудоустроено 14 тысяч.

Большинство молодых людей были заняты в сфере услуг — 65,5%, из которых 24,4% – это те, кто работает в розничных и оптовых компаниях. Почти каждый пятый молодой человек работал на промышленных предприятиях, каждый десятый – на стройках.

Молодые люди чаще работают в секторах торговли и услуг, которые серьезно пострадали от коронавируса. Некоторые из них потеряли работу, и найти новую или дополнительную работу сложнее, чем в предыдущие годы.

Большая часть вакансий для студентов и школьников была зарегистрирована на сельскохозяйственных предприятиях, хотя обычно такие вакансии регистрировались в сфере услуг. Студентов и учеников также готовы принять на работу в сфере оптовой и розничной торговли, в информационных и коммуникационных компаниях. Однако не наблюдается высокого спроса на работников на летний сезон в сфере туризма и курортов.

Важна не только приобретенная профессия

Как отмечает Служба занятости, успех в трудоустройстве определяется как учебной программой или профессией, выбранной молодым человеком, так и активностью, внутренней мотивацией и стремлением быть лучшим. Как отмечают специалисты, работающие с молодежью, только для пятой части молодых людей важно, чтобы работа соответствовала приобретенной специальности/профессии.

Ожидания молодых людей в отношении работы часто слишком высокие, что не соответствует их квалификации и опыту. По словам работодателей, теоретической подготовки у молодежи достаточно, но не хватает практики. Молодым людям также не стоит придерживаться мнения, что диплом является гарантией работы, и не следовать моде на специальности. Важно выбрать, в чем молодой человек уже силен, какая область представляет интерес и где бы он хотел работать.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ