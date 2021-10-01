Молодым семьям – доступное жилье в регионах

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Стремясь создать более благоприятные условия для молодых семей, которые проживают в регионах и хотят приобрести свое первое жилье, Министерство социальной защиты и труда разработало поправки к закону, сокращающие период, по истечении которого молодой семье не придется возвращать ссуду, если она захочет продать приобретенное жилье, сообщает пресс-служба министерства. Также улучшаются условия выдачи справок, подтверждающих право молодых семей, приобретающих свое первое жилье, на материальную поддержку.

«Низкая рождаемость, эмиграция молодежи, миграция в крупные города страны — таковы приметы повседневной жизни регионов. Мы считаем, что поправки к закону создадут более четкие и более благоприятные условия, которые помогут молодым семьям, проживающим в регионах, получить материальную помощь для покупки своего первого жилья, что будет способствовать развитию регионов», — отметила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Облегченные условия возврата кредита

Согласно действующему в настоящее время порядку, если молодая семья выплатила ипотеку за первое жилье кредитору ранее 10 лет с момента подписания кредитного соглашения и хочет это жилье продать, она должна вернуть полученную от государства на приобретение первого жилья ссуду.

Для того чтобы облегчить смену места жительства семей в условиях постоянно меняющегося рынка труда и других условий жизни, этот период сокращается с 10 до 5 лет, т.е. если семья прожила в приобретенном ею первом жилье не менее пяти лет, выплатила кредит и хочет продать жилье, ей не придется возвращать ссуду, полученную от государства.

В законопроекте также предлагается расширить список случаев, когда ссуду возвращать необязательно и дополнительно указать, что ссуда не подлежит возврату, если семья прожила в приобретенном жилье менее пяти лет, но хочет поменять это жилье на большее в том же самоуправлении, а также в случаях, когда площадь жилища слишком мала и не соответствует установленным нормам полезной площади на одного члена семьи (в случае если семья увеличилась), или же одному из членов семьи полагается большая площадь (улучшение условий проживания инвалида).

Также предлагается внести в закон поправку о том, что в случае продажи жилья в принудительном порядке или в случае банкротства физического лица требование о возврате полученной ссуды не применяется. Таким образом, помощь государства облегчила бы положение семей, попавших в неблагоприятную финансовую ситуацию, и предотвратила бы ее дальнейшее ухудшение.

Получить справку будет проще

В соответствии с действующим порядком выдаваемая самоуправлением справка о праве на материальную помощь для приобретения первого жилья действительна до 31 декабря текущего года. Практика показывает, что семьи, получившие такую справку в самом конце года, не успевают выполнить все формальности для того, чтобы приобрести жилье и получить материальную помощь, или же на семьи возлагается дополнительная административная нагрузка, чтобы успеть обратиться в кредитные организации в течение срока действия справки.

Предлагается отказаться от положения о том, что справка действительна до 31 декабря текущего года, и установить единый срок действия справки — 15 календарных дней. Это обеспечило бы принцип равенства для всех семей, независимо от даты выдачи справки.

Предлагается законодательно закрепить положение о том, что в случае приобретения жилья у юридического лица, если член молодой семьи или его близкий родственник является единственным участником юридического лица, то молодая семья не будет иметь права на получение государственной материальной помощи на приобретение жилья.

Это предотвратит случаи злоупотребления, когда финансовую помощь, по сути, получают близкие родственники молодой семьи, которые являются единственными участниками юридического лица, у которого приобретается жилье.

Министерство отмечает, что претендовать на получение субсидий могут молодые семьи, в которых оба родителя или один родитель, воспитывающий детей, не старше 36 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ