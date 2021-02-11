МОМ призвала ЕС покончить с репрессиями и насилием в отношении мигрантов

Международная организация по миграции (МОМ) призвала лидеров государств Европейского союза покончить с репрессиями и насилием в отношении мигрантов и беженцев, которые скапливаются на их сухопутных и морских границах, а также отказаться от практики их коллективного выдворения, сообщается на сайте Центра новостей ООН.

В МОМ поступают документированные сообщения о грубейших нарушениях прав беженцев и мигрантов в странах ЕС, о нарушениях международного права и конвенций, включая Европейскую конвенцию по правам человека. Многие из этих сообщений свидетельствуют о жестокости европейцев в отношении людей, которые были вынуждены покинуть свою родину, зачастую спасаясь от насилия и хаоса. Нередко к мигрантам, в том числе детям, пограничники применяют чрезмерную силу при их высылке.