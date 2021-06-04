Монеты с ошибкой

Часть памятных монет номиналом два евро, предназначенных для литовского биосферного заповедника Жувинтас, отчеканили с ошибкой в надписях на краях, передает пресс-служба Национального банка Литвы.
Вместо литовской «Свобода, единство, процветание» (laisvė*vienybė*gerovė) была надпись на латышском «Боже, благослови Латвию» (dievs*svētī*latviju).
По предварительным данным, дефектные монеты составляют до десяти процентов тиража памятных монет номиналом два евро качества BU в нумизматической упаковке. Тираж монет – полмиллиона экземпляров. Литовский монетный двор выразил сожаление в связи со сложившейся ситуацией. Банк Литвы также принес свои извинения.
Информация «ЛК», BNS