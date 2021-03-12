Мониторинг цен на продовольствие

После резкого скачка цен в январе в феврале рост остановился. Литовские торговые сети сдерживают его за счет акций. Об этом сообщил портал сравнения цен и рациональных покупок Pricer.lt. В феврале по сравнению с январем средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы стала дешевле на 0,23 евро. За год продуктовая корзина подешевела на 4,6 процента (на 2,64 евро).
После снижения цены корзины на 0,39 евро торговой сетью с самой дешевой корзиной остается Maxima. На втором месте – Norfa, где цены снизились на 0,14 евро.
Сеть IKI снизила цену на 1,52 евро и заняла третье место. Цена корзины Lidl выросла на 1,45 евро, в результате чего сеть оказалась на четвертой строчке. Rimi снизила цены на 0,71 евро, но осталась на пятом месте. E-Rimi снизила цены на 0,50 евро и остается на шестом месте. В сети Barbora, занявшей седьмую строчку, цена корзины выросла на 0,18 евро.
Из цен на 52 товара, отслеживаемых Pricer.lt, 22 товара стали дороже, а 29 подешевели. Самые дорогие товары – чай, черный хлеб, подсолнечное масло. Самые дешевые – овсянка и томатный сок.
Отмечается, что показатели розничной торговли продуктами питания в январе и в прошлом году были хорошими, однако не все сети были в равной степени вовлечены в этот рост, поэтому IKI, RIMI и Norfa демонстрируют несколько более высокую, чем обычно, ценовую активность.
Февраль и март прошлого года были благоприятными для торговцев продуктами питания, поскольку люди в панике накапливали запасы продуктов, так что весь первый квартал 2020 года был для них очень удачным.
«Тем, кто взаимодействует с более требовательными акционерами, которые хотят добиться лучших результатов, чем в первом квартале 2020 года, определенно придется постараться, чтобы продать больше», – говорится в сообщении.
Между тем эксперты прогнозируют инфляционный рост, а это неизбежно повлечет рост цен. Жители Литвы постоянно беспокоятся из-за повышения цен на продукты. Правительство обещало принять меры, чтобы не допустить подорожания, но пока реальных шагов не сделало.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ