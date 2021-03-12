Мониторинг цен на продовольствие

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

После резкого скачка цен в январе в феврале рост остановился. Литовские торговые сети сдерживают его за счет акций. Об этом сообщил портал сравнения цен и рациональных покупок Pricer.lt. В феврале по сравнению с январем средняя корзина самых дешевых продуктов питания в магазинах Литвы стала дешевле на 0,23 евро. За год продуктовая корзина подешевела на 4,6 процента (на 2,64 евро).

После снижения цены корзины на 0,39 евро торговой сетью с самой дешевой корзиной остается Maxima. На втором месте – Norfa, где цены снизились на 0,14 евро.

Сеть IKI снизила цену на 1,52 евро и заняла третье место. Цена корзины Lidl выросла на 1,45 евро, в результате чего сеть оказалась на четвертой строчке. Rimi снизила цены на 0,71 евро, но осталась на пятом месте. E-Rimi снизила цены на 0,50 евро и остается на шестом месте. В сети Barbora, занявшей седьмую строчку, цена корзины выросла на 0,18 евро.