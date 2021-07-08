Морозильники центра Минздрава уже заполнены вакцинами от COVID-19

Вакцин от COVID-19 накопилось уже столько, что они заполнили морозильники Центра экстремальных для здоровья ситуаций (ЦЭЗС) Министерства здравоохранения Литвы, и это становится проблемой, говорит советник министра.

«Для складирования некоторых вакцин нужны особенно низкие температуры — чтобы морозильники поддерживали от минус 20 до минус 70 градусов. У нас на складе все места уже заняты, так что мы на время занимаем места в морозильниках других самоуправлений, в том числе в клинике Сантарос, Каунасской клинике и других, где есть возможность складировать», — сказала советник министра здравоохранения Юстина Алексайте.