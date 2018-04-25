«Морским котикам» разрешили пользоваться зонтами

Отныне в ненастную погоду американские десантники могут носить черный зонт – трость или же складной, по выбору военнослужащего – который разрешается совмещать как повседневной, так и с парадной формой морского пехотинца, говорится в сообщении, опубликованном этим сайтом.

Ранее только женщинам-морпехам разрешалось использовать зонты, которые полагалось держать в левой руке – чтобы правой можно было отдавать честь.

Впрочем, десантникам, одетым в камуфляж, придется продолжать демонстрировать стойкость – им пользоваться зонтами во время несеня службы по-прежнему запрещается.

Эта реформа инициирована после проведенного в апреле опроса, результаты которого свидетельствовали: респонденты считают, что боец с зонтом выглядит более профессионально, чем промокший под дождем, отмечает сайт Military.

Руководство сухопутными силами армии США, а также ВМФ и ВВС позволяют военнослужащим использовать зонтики в определенных условиях.