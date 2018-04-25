«Морским котикам» разрешили пользоваться зонтами

Бойцам Основного тактического подразделения сил специальных операций (SOCOM) ВМС США, более известным под именем «морские котики», разрешено пользоваться в дождливую погоду зонтиками – в нарушение многолетней традиции, согласно которой морпехи должны были мужественно выдерживать потоки воды без прикрытия.
Об этом сообщает специализированное издание Task&Purpose.
Генерал Дэвид Бергер, 38-й комендант корпуса морской пехоты США, дал интервью репортерам Пентагона, и в ходе беседы одобрил данное нововведение.
Отныне в ненастную погоду американские десантники могут носить черный зонт – трость или же складной, по выбору военнослужащего – который разрешается совмещать как повседневной, так и с парадной формой морского пехотинца, говорится в сообщении, опубликованном этим сайтом.
Ранее только женщинам-морпехам разрешалось использовать зонты, которые полагалось держать в левой руке – чтобы правой можно было отдавать честь.
Впрочем, десантникам, одетым в камуфляж, придется продолжать демонстрировать стойкость – им пользоваться зонтами во время несеня службы по-прежнему запрещается.
Эта реформа инициирована после проведенного в апреле опроса, результаты которого свидетельствовали: респонденты считают, что боец с зонтом выглядит более профессионально, чем промокший под дождем, отмечает сайт Military.
Руководство сухопутными силами армии США, а также ВМФ и ВВС позволяют военнослужащим использовать зонтики в определенных условиях.NEWSru.com
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