Морской ветропарк – проект энергетической независимости — Д. Гарбаляускайте

В связи с намерениями Литвы построить в Балтийском море парк ветроэлектростанций мощностью до 700 мегаватт вице-министр энергетики говорит, что это один из важнейших проектов энергетической независимости страны, к которому сейчас ведется интенсивная подготовка.
По словам Дайвы Гарбаляускайте, первый аукцион строительства парка намечается провести до 2024 года.
«Планируется, что этот конкурс на основе аукциона по контракту contract for difference (сделки о разнице в цене – BNS) — он должен быть объявлен, если все в порядке, в нормальных условиях, до 2024 года. Если он затянется, то, думаю, он может быть и перенесен, и может закончиться в 2024 году», — сказала Д. Гарбаляускайте на конференции «Цифровое море» в четверг в Клайпеде.
Она напомнила, что этот первый планирующийся ветропарк обеспечит до одной четверти потребности страны в электроэнергии.
«Для нас как для страны, которая до сих пор около 70% электроэнергии импортирует — это важный проект энергетической независимости, который мы заинтересованы начать максимально слаженно и быстро», — говорит вице-министр.
Парк ветроустановок мощностью 700 мегаватт должен быть построен в Балтийском море до 2030 года.