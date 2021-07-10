Морской ветропарк – проект энергетической независимости — Д. Гарбаляускайте

«Планируется, что этот конкурс на основе аукциона по контракту contract for difference (сделки о разнице в цене – BNS) — он должен быть объявлен, если все в порядке, в нормальных условиях, до 2024 года. Если он затянется, то, думаю, он может быть и перенесен, и может закончиться в 2024 году», — сказала Д. Гарбаляускайте на конференции «Цифровое море» в четверг в Клайпеде.

Она напомнила, что этот первый планирующийся ветропарк обеспечит до одной четверти потребности страны в электроэнергии.

«Для нас как для страны, которая до сих пор около 70% электроэнергии импортирует — это важный проект энергетической независимости, который мы заинтересованы начать максимально слаженно и быстро», — говорит вице-министр.

Парк ветроустановок мощностью 700 мегаватт должен быть построен в Балтийском море до 2030 года.