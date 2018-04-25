Морякам объявили праздничный сбор

Фото Леонида Соболева/ Минута молчания у памятника погибшим морякам «Альбатрос».

В Клайпеде отшумел Праздник моря, девизом которого в этом году было «Свидание с ветром». Ну как отшумел: в связи с эпидемиологической ситуацией все прошло не так пышно и весело, нежели обычно, без фейерверков, танцующих фонтанов и многолюдного шествия.

Но традиционные, исконно морские мероприятия все же состоялись. Это и минута молчания у памятника погибшим морякам «Альбатрос», и лодочные соревнования «Драконас» на реке Дане, в которых участвовали 36 команд, и награждения ветеранов моря и порта. В традиционной церемонии опускания венков в море участвовал президент Литвы Гитанас Науседа.

В программу этого года все по той же коронавирусной причине не был включен вечер моряков, обычно организуемый Дирекцией Клайпедского государственного морского порта. Однако встреча моряков все же состоялась. Праздничный сбор для них объявило Литовское высшее морское училище. Идею поддержали Литовская ассоциация морских капитанов, Союз моряков Литвы и ассоциация «Ветераны моря».

Встреча моряков проходила на открытом воздухе – во дворе морского училища. Ее открыл ударом в рынду директор ЛВМУ Вацлав Станкевич. Собравшиеся минутой молчания почтили память погибших моряков. С приветственным словом выступил мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас, назвав моряков самой большой ценностью и лучшим украшением не только города-порта, но и всей страны.

Почетные знаки «Ветеран моря» были вручены морякам Владимиру Ворожбиеву (морской стаж 39 лет), Юозасу Пиворюсу (45 лет), Виктору Вовченко (45 лет), Альгимантасу Лапинскасу (45 лет). Днем раньше у памятника «Альбатрос» также состоялись награждения моряков и портовиков. Почетной медали имени первого капитана Клайпедского порта Людвикаса Стульпинаса были удостоены Пятрас Бекежа – председатель Союза моряков Литвы и Видмантас Дамбраускас – генеральный директор крупнейшей в мире компании такого типа «Бирю кровиню терминалас», президент Литовской ассоциации морских грузовых компаний. Почетные знаки работников морского транспорта Литвы были вручены председателю ассоциации «Ветераны моря» Витаутасу Пятрулису и генеральному директору предприятия «Клайпедос лайву ремонтас» Альвидасу Буткусу. Благодарственными грамотами премьер-министра Литвы были награждены судовой электромеханик компании DFDS Seaways Сергей Пайвин и начальник экспедиторского отдела компании «Лимарко» Линас Адомаускас. Благодарностей Министерства транспорта удостоены директор компании «Гридинсента» Геннадий Шамов, капитан судна «Гяльме» дирекции порта Витаутас Дачкус, механик KLASCO Витаутас Пришмантас, благодарности министра и почетного знака дирекции порта – капитан Клайпедского порта Адомас Алякна. Медалью имени Паулюса Линденау, учрежденной Литовской ассоциацией судостроителей и судоремонтников, награждены Повилас Ясукайтис из «Клайпедос лайву ремонтас» и Владимир Бугаев из ЗАО «Гарантас».

Концерт и угощение были не такими пышными и обильными, как на морских вечерах, организуемых дирекцией порта, но камерная, душевная обстановка подкупала как-то больше. На сцену один за другим выходили моряки и делились воспоминаниями, рассказывали морские байки, читали стихи.

«Сыновья моря! Мы пришли в нашу альма-матер в прошлом веке щуплыми мальчишками. Здесь нас научили помимо морского дела смелости, мужественности, преданности морю, уважению к женщине. Я окончил мореходку в 1967 году. Из нашего выпуска осталось всего 8 человек. Я передаю привет и поздравления от них с Камчатки, Сахалина, Владивостока», – обратился к коллегам-морякам Ромуалдас Чяпонис.

По словам В. Пятрулиса, для моряков на организуемых для них вечерах важны не официоз и концерты знаменитостей, а возможность общения.

«На этом праздничном сборе в морском училище, в котором учились большинство из нас, мы это получили в полной мере. Надеюсь, такие встречи на Празднике моря в родной альма-матер станут доброй традицией», — не скрывал радости ветеран моря.

«Похоже, первый блин не комом – праздничный сбор моряков удался. Из-за угрозы пандемии мы пригласили не так много людей. Но в следующем году постараемся заполнить моряками и их семьями весь наш большой двор», – сказал инициатор идеи директор Литовского высшего морского училища В.Станкевич.

Елена ЛИСТОПАД