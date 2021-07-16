Мошеннические схемы

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Несмотря на предупреждения по поводу телефонного мошенничества, полиция Литвы по-прежнему получает сообщения о мошенниках, которые представлялись сотрудниками банка, сообщает BNS.

Только за одни сутки — минувшую пятницу зафиксировано несколько случаев краж крупных сумм денег с помощью мошеннических схем.

Так, в минувшую пятницу утром в полицию Каунаса обратилась женщина 1964 года рождения, которая рассказала, что накануне днем, когда она была дома, позвонила женщина, сообщившая, что она сотрудница банка. Обманным путем у потерпевшей со счета выманили почти 10 тыс. евро.

Другой инцидент произошел в пятницу в Клайпеде. Мужчине 1986 года рождения позвонил русскоязычный мужчина и представился сотрудником банка. Мошенник обманным путем присвоил себе 9950 евро.

Аналогичная ситуация в тот же день произошла с женщиной 1954 года рождения из Клайпедского района. Когда она была дома, ей позвонил представившийся сотрудником банка человек и выманил с двух ее банковских счетов 15874 евро. Во всех случаях полиция проводит досудебные расследования.

Эксперты по кибербезопасности предупреждают, что сегодня в интернет-пространстве надо быть особенно осторожным, поскольку мошенники не только рассылают электронные письма, но и подделывают сайты, делают их практически идентичными банковским страницам. Кроме мошенничества в интернете процветает телефонное мошенничество, людям звонят как на телефон, так и с помощью мессенджеров: Viber, Facebook, WhatsApp или программы Skype. Получив номер телефона, имя и фамилию его владельца, мошенники звонят и представляются банковскими служащими, пытаются завладеть личной информацией. Еще одна схема – мошенник может выдать себя за работника службы безопасности банка и сообщить о подозрительной операции на вашем счету, которую надо отменить, для этого он будет пытаться получить ваши данные.

По опыту экспертов, от телефонного и интернет-мошенничества в первую очередь спасает ваша личная осторожность, тут полиция и банк не всегда могут помочь.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ