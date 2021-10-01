Мошенничество с «паспортами»

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

В Литве действуют ограничения, принятые на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом (COVID-19). Большинство контактных услуг и хозяйственная деятельность осуществляются, а мероприятия организуются только для лиц с «паспортом возможностей».

Однако все не так гладко с «паспортами возможностей». Полиция Вильнюсского округа сообщила о 49-летнем мужчине, который воспользовался чужим ковид-сертификатом, чтобы попасть в ТЦ Maxima на ул. Тишкявичяус в Вильнюсе Инцидент произошел 15 сентября в 10.15.

«Сотрудник охраны, установивший нарушение, объяснил прибывшим полицейским, что в магазин зашел мужчина восточной внешности, который показал QR-код на телефоне. Однако у сотрудника охраны вызвали подозрения литовские имя и фамилия под QR-кодом. Задержанный иностранец объяснил, что у него есть свой ковид-сертификат на другом телефоне, а литовский он сфотографировал за день до того на месте работы в строительном вагончике – это QR-код прораба, который оставил свой ковид-сертификат на рабочем столе», – говорится в сообщении полиции.

Как сообщает полиция, во время следствия прораб указал, что оставил свой ковид-сертификат на столе, не подумав, что кто-то может воспользоваться им.

В 2-м комиссариате полиции Вильнюса было начато досудебное расследование о хищении печати или документа или использовании похищенной печати или документа, которое по прошествии менее чем суток было завершено уголовным приказом.

Прокурор 1-го отдела Вильнюсской участковой прокуратуры Вильнюсской окружной прокуратуры обратился в суд с предложением назначить иностранному гражданину за это преступление штраф в размере 100 прожиточных минимумов – 5 тыс. евро.

В минувшее воскресенье поймали двух человек с чужими «паспортами возможностей», сообщила пресс-служба полиции.

В Вильнюсе в 16.45 в торговом центре Акрополис задержали девушку (2003 г. р.), которая предъявила чужой документ. Как оказалось, она показала сотрудникам службы безопасности торгового центра «паспорт возможностей», выданный женщине 1978 г. р.

Досудебное расследование возбуждено в соответствии со статьей 302 УК Литовской Республики – кража или использование краденых штампа, печати или документа. Ей может грозить штраф, арест или лишение свободы на срок до шести лет.

Подобный инцидент произошел в тот же день в Алитусе. На улице Науйейи охранники торгового центра задержали правонарушителя 1967 г. р., который предъявил «паспорт возможностей» другого человека.

Кроме того, в интернете процветает торговля «паспортами возможностей»: как оказалось, деньги платишь, но ничего не получаешь.

В одной каунасской группе на Facebook продавец предлагал «помочь» в получении «паспорта возможностей», пишет интернет-портал kaunas.kasvyksta.lt. Цена услуги — 100 евро. Все делают электронным способом, в результате человек в системе отмечен как «привитый». Это не единственный случай, когда мошенники предлагали такого рода услуги. Полиция сообщила о том, что один такой продавец попался, он предлагал эту услугу за 200 евро. Выясняется, что люди переводят деньги, но ничего не получают. Кроме того, пострадавшие в силу понятных причин не обращаются в полицию. По данным полиции, из-за этого такие «предприниматели» процветают. Причем, подобные факты нередко фиксируются. Так, портал Kas vyksta Kaune в конце августа снял на видео продавцов «паспорта возможностей» у каунасского бара Bardakаs.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ