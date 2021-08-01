Мошенники давят и торопят

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Мошенники не уходят в летний отпуск и продолжают дурачить клиентов банка. По данным банка Swedbank, ежедневно около 400 клиентов сообщают о звонках злоумышленников, которые пытаются завладеть подключениями к э-банкингу.

«В последние месяцы телефонные мошенники активно атакуют жителей. Звонящие представляются работниками банка и информируют о якобы нелегальных операциях на счету, о попытке перевести деньги со счета клиента или о заполненной заявке на кредит», − сказала представитель банка Swedbank Жигеда Аугоне. По ее словам, мошенники практически всегда говорят по-русски и звонят обычно не из Литвы, нередко через Viber. «Мошенники часто называют человека по имени, указывают другие личные данные, а полученную во время беседы информацию используют очень хитро, говорят, что получили ее из базы данных банка. Видимо, перед звонком они собирают информацию из других источников, включая социальные сети», − сказала эксперт банка, работающая в сфере безопасности.

По данным банка, чаще всего звонят жителям Вильнюса, Клайпеды, Висагинаса, где проживает немало русскоязычных жителей. «Мошенники убеждают жителей, что они могут лишиться денег или привлечь внимание правоохраны своими подозрительными переводами. Если житель проглатывает такую наживку, аферисты делают следующий шаг – говорят, что они представители службы безопасности банка и могут решить возникшую проблему», − сказала Аугоне. Далее, по ее словам, мошенники пытаются получить у клиента данные для подключения к э-банкингу. Если жители идут на поводу и диктуют необходимые коды, то появляется реальная опасность лишиться средств.

Представитель банка рекомендует не предоставлять мошенникам никаких данных. Эксперт напоминает, как можно вычислить хулигана: работники банка никогда сами не звонят клиентам и не просят назвать данные подключения к э-банкингу и другую секретную информацию. Важно знать, что служащим банка не нужно согласие клиента на то, чтобы остановить или отозвать подозрительную операцию.

«Берегите данные подключения к э-банкингу: коды запомните, не записывайте их, никому не передавайте, кодируйте ваши смартфоны, чтобы их не могли открыть другие люди, не спешите вводить идентификационные данные, всегда сначала посмотрите, с чем вы соглашаетесь. Если вы потеряли генератор кодов или смартфон или заметили подозрительные операции на своем счету, немедленно сообщите об этом банку», − подчеркнула специалист Swedbank Ж. Аугоне.

Эксперты по безопасности также поделились советами, как защититься от телефонного мошенничества:

1. Установите на телефоне приложение банка, в котором вы можете видеть свой банковский счет и все транзакции.

2. Игнорируйте любые SMS-сообщения, связанные с банком, относительно подтверждений транзакций.

3. Не обращайте внимания на SMS-сообщение, в котором упоминается посылка, которую вы не заказывали.

Также важно сообщить об инциденте по номеру 112, если вы столкнулись с телефонным мошенничеством.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ