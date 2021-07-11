Мошенники «из банка»

30 июня в 17.44 в полицию Каунасского округа обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что в 11.30 того же дня ей позвонил человек и представился служащим банка. Обманным путем он выманил коды подключения к э-банкингу. Со счета пропали 9500 евро.

Как сообщает пресс-служба Swedbank, мошенники зачастую действуют по следующему плану: вам поступает звонок, электронное письмо или SMS, создающие впечатление, что к вам обращается непосредственно банк.

Причиной мнимого обращения обычно является срочный вопрос, связанный с вашим счетом. Например, блокирование ошибочно совершенной операции.

Ссылка в электронном письме или SMS направляет вас на страницу, которая похожа на страницу авторизации интернет-банка. В ходе беседы по телефону вас просят назвать свой номер пользователя интернет-банка, PIN-коды или номера карточек.

После получения идентификационных данных и информации мошенники входят в ваш интернет-банк и переводят все деньги на свой счет. Кроме мошенничества в интернете процветает телефонное мошенничество, людям звонят как на телефон, так и с помощью мессенджеров: Viber, Facebook, WhatsApp или программы Skype. Получив номер телефона, имя и фамилию его владельца, мошенники звонят и представляются банковскими служащими, пытаются завладеть личной информацией.

Как предотвратить мошенничество?

Никогда и никому не сообщайте свои банковские реквизиты (номер пользователя, данные карточки, PIN-коды). Банк никогда у вас их не спросит!

Никогда не скачивайте сомнительные файлы, приложенные к электронному письму. Будьте осторожны! В последнее время люди получают SMS-сообщения со ссылками на поддельный сайт Swedbank, призывающие их разблокировать заблокированные счета или отменить несуществующие переводы. Пожалуйста, не переходите по ссылкам в сообщениях и не подтверждайте транзакции, которые вы не инициировали сами. Обратите внимание, что банк никогда не отправляет SMS-сообщения со ссылками и не просит вас сообщать данные для входа в систему, пароли, PIN-коды или другую личную информацию.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ