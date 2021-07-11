Мошенники «из банка»

В последнее время полиция по всей Литве регистрирует случаи телефонного мошенничества — мошенники, представляющиеся служащими банка, выманивают у жителей крупные суммы денег, сообщает BNS.
29 июня в 17 часов 52-летней женщине, проживающей в Вильнюсе, на ул. Фабийонишкю, позвонили неизвестные лица и представились служащими банка. Обманным путем они выманили у женщины коды подключения к э-банкингу. Со счета женщины пропали 2200 евро. Женщина написала заявление в полицию.
30 июня в 17.44 в полицию Каунасского округа обратилась 58-летняя женщина. Она рассказала, что в 11.30 того же дня ей позвонил человек и представился служащим банка. Обманным путем он выманил коды подключения к э-банкингу. Со счета пропали 9500 евро.
Как сообщает пресс-служба Swedbank, мошенники зачастую действуют по следующему плану: вам поступает звонок, электронное письмо или SMS, создающие впечатление, что к вам обращается непосредственно банк.
Причиной мнимого обращения обычно является срочный вопрос, связанный с вашим счетом. Например, блокирование ошибочно совершенной операции.
Ссылка в электронном письме или SMS направляет вас на страницу, которая похожа на страницу авторизации интернет-банка. В ходе беседы по телефону вас просят назвать свой номер пользователя интернет-банка, PIN-коды или номера карточек.
После получения идентификационных данных и информации мошенники входят в ваш интернет-банк и переводят все деньги на свой счет. Кроме мошенничества в интернете процветает телефонное мошенничество, людям звонят как на телефон, так и с помощью мессенджеров: Viber, Facebook, WhatsApp или программы Skype. Получив номер телефона, имя и фамилию его владельца, мошенники звонят и представляются банковскими служащими, пытаются завладеть личной информацией.
Как предотвратить мошенничество?
Никогда и никому не сообщайте свои банковские реквизиты (номер пользователя, данные карточки, PIN-коды). Банк никогда у вас их не спросит!
Никогда не скачивайте сомнительные файлы, приложенные к электронному письму. Будьте осторожны! В последнее время люди получают SMS-сообщения со ссылками на поддельный сайт Swedbank, призывающие их разблокировать заблокированные счета или отменить несуществующие переводы. Пожалуйста, не переходите по ссылкам в сообщениях и не подтверждайте транзакции, которые вы не инициировали сами. Обратите внимание, что банк никогда не отправляет SMS-сообщения со ссылками и не просит вас сообщать данные для входа в систему, пароли, PIN-коды или другую личную информацию.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ