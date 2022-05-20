Мошенники изощряются

«Мошенникам важно привлечь внимание, удивить или шокировать человека, тогда можно ждать от него выполнения желаемых действий в связи с якобы неполадками в банковском счете или электронном банкинге. Даже если в полученной вами ссылке фигурирует название банка, это не означает, что ее прислал банк», − заметила представитель Swedbank, указав, что ссылки мошенников ничего общего с банком не имеют. В случае, если клиент все же указал мошенникам свои данные, он должен немедленно связаться с банком и сообщить о мошенничестве в полицию. Это значительно увеличит возможность остановить перевод средств и найти мошенников.

Банк никогда не просит предоставить персональные данные

Главное, о чем должны помнить жители, – банк никогда не просит предоставить персональные данные, связанные с подключением к э-банкингу, коды Smart-ID, информацию платежной карты. Банк никогда не высылает смс-сообщения и не звонит по телефону, чтобы узнать от клиента какую-то информацию. Только если вы сами звоните в банк, работник просит вас предоставить необходимую информацию для идентификации вашей личности.

Банк не рассылает активные ссылки

Банк никогда не рассылает смс-сообщения с активными ссылками. Даже если в ссылке есть название банка, а сайт похож на сайт банка, не обманывайте себя – это созданный мошенниками сайт.

Критически относитесь к информации близких и родных

Сообщения мошенников до вас могут дойти и через близких или знакомых. Некоторые введенные в заблуждение люди могут заверить вас, что надо активировать ссылку или выполнить другие действия, о которых просят в сообщении, но вы должны проявить бдительность − ни в коем случае не делайте этого.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ