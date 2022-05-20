Мошенники изощряются

В последнее время эксперты по безопасности банка Swedbank фиксируют рост активности мошенников. Жителям рассылают смс-сообщения с активными ссылками и информируют о якобы ошибках в э-банкинге или блокировке счета, поэтому просят активировать ссылку, сообщает пресс-служба Swedbank.
«Мы предупреждаем жителей о рассылке фиктивных ссылок, ни в коем случае не предоставляйте мошенникам данные о подключении, персональные данные, пароли, коды Smart-ID», − предупреждает представитель Swedbank Жигеда Аугоне. По ее словам, выполнив эти действия, жители предоставляют мошенникам возможность подключиться к своим счетам, подтверждают подготовленные мошенниками переводы и таким образом рискуют понести финансовый ущерб. Пользователи Smart-ID должны внимательно следить за тем, какие операции они подтверждают, особенно если не они были инициаторами платежа.
«Мошенникам важно привлечь внимание, удивить или шокировать человека, тогда можно ждать от него выполнения желаемых действий в связи с якобы неполадками в банковском счете или электронном банкинге. Даже если в полученной вами ссылке фигурирует название банка, это не означает, что ее прислал банк», − заметила представитель Swedbank, указав, что ссылки мошенников ничего общего с банком не имеют. В случае, если клиент все же указал мошенникам свои данные, он должен немедленно связаться с банком и сообщить о мошенничестве в полицию. Это значительно увеличит возможность остановить перевод средств и найти мошенников.
Банк никогда не просит предоставить персональные данные
Главное, о чем должны помнить жители, – банк никогда не просит предоставить персональные данные, связанные с подключением к э-банкингу, коды Smart-ID, информацию платежной карты. Банк никогда не высылает смс-сообщения и не звонит по телефону, чтобы узнать от клиента какую-то информацию. Только если вы сами звоните в банк, работник просит вас предоставить необходимую информацию для идентификации вашей личности.
Банк не рассылает активные ссылки
Банк никогда не рассылает смс-сообщения с активными ссылками. Даже если в ссылке есть название банка, а сайт похож на сайт банка, не обманывайте себя – это созданный мошенниками сайт.
Критически относитесь к информации близких и родных
Сообщения мошенников до вас могут дойти и через близких или знакомых. Некоторые введенные в заблуждение люди могут заверить вас, что надо активировать ссылку или выполнить другие действия, о которых просят в сообщении, но вы должны проявить бдительность − ни в коем случае не делайте этого.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ