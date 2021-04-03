Мошенники украли с карточек ирландцев более €12 миллионов

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Ирландская Федерация банков и платежных систем (BPFI) опубликовала отчёт за первую половину 2020 года, который констатирует, что мошенничества с банковскими карточками увеличились на 21%, что отражает рост онлайн-покупок во время пандемии.

Между тем, мошенничество с картами в магазинах за этот период сократилось на 52%. В период с января по май 2020г. было выявлено в общей сложности 143000 мошеннических операций по картам.

Брайан Хейс, исполнительный директор BPFI, сказал, что 72% этих транзакций были связаны с кражей реквизитов карт. “Мошенники делают это в основном с помощью поддельных текстовых сообщений, электронной почты или поддельных веб-сайтов, чтобы получить данные карты потребителя и использовать эти данные для совершения мошеннических платежей в основном онлайн”, – пояснил он.

Несмотря на то, что кража реквизитов карт приводила к большинству мошеннических операций, утерянные или украденные карты по-прежнему составляли около 21% мошенничества. Г-н Хейс сказал, что это подчеркивает постоянную необходимость для потребителей быть бдительными при использовании своей карты в магазине.

“Наш главный совет в этом отношении – всегда относиться к своей карте так же, как к наличным деньгам, и всегда хранить ее в безопасности”, – сказал он.

Новые данные, опубликованные CSO на этой неделе, показывают, что онлайн-продажи выросли на 13% в марте, что является самым высоким ростом с мая прошлого года. Г-н Хейс сказал, что преступники адаптировали свои аферы за последние 12 месяцев, чтобы воспользоваться ростом онлайн-покупок.

“Это привело к увеличению числа мошенников, имитирующих компании доставки, например, или доверенные организации, такие как коммунальные компании или банки, через текстовые сообщения, электронную почту и онлайн-сайты”, – сказал он.

BPFI назвала рост числа онлайн-мошенничеств тревожной тенденцией и призвала потребителей быть в состоянии повышенной готовности, особенно в период Пасхи и банковских каникул.