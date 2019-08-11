Москва обойдется без советов

Фото BFL/Томаса Урбялениса

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Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в связи с прошедшим в Москве митингом оппозиции назвал массовые задержания протестующих «грубой избыточной силой» и призвал освободить задержанных.

«Это сложно оценить иначе, как лишь избыточная грубая сила против мирных протестующих, у которых есть право протестовать, выбирать и выражать свое мнение – это закреплено в Конституции России. Но мы видим, что никакой реакции нет», – заявил он информационному агентству BNS.

«Мы требуем уважения к правам человека, чтобы не использовалось насилие против мирных протестующих и чтобы эти люди были отпущены», – добавил Л. Линкявичюс.

По его мнению, удастся ли оппозиции на выборах обеспечить больше мест в Московской думе, будет зависеть от реакции общественности в российской столице.

«Нетерпимость к насилию – выражение демократии. Насколько они смогут изменить ситуацию, будет зависеть от них самих и от упрямства властей, которые любой ценой готовы защищать свои позиции», – сказал он.

Посольство России в Литве не оставило без внимания заявление литовского министра, назвав это «открытым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации».

«Не секрет, что нынешний министр иностранных дел Литвы давно и демонстративно занимается открытым вмешательством во внутренние дела Российской Федерации, заигрывая с российской несистемной оппозицией, содействуя проведению для ее представителей периодических слетов-инструктажей в ЛР, подзуживая их к более активным действиям в нашей стране», – говорится в комментарии посольства РФ.

Российские дипломаты обращают внимание на то, что Л. Линкявичюс, отталкиваясь от последних демонстраций оппозиционеров в Москве (которые прошли 3 августа. – Прим. «ЛК»), «беспардонно указывает Кремлю, как вести себя в своей стране, и констатирует «скатывание России к полицейскому государству».

«В этой связи отметим: в Москве обойдутся без советов подобного рода «специалистов» по России и порекомендуют им внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей к инакомыслию в своей стране, фактам полицейского и уголовного преследования у себя политиков и общественных деятелей, выражающих иные взгляды, к навешиванию ярлыков «шпионов» на тех, кто не демонизирует Россию. Тогда станет понятнее, куда реально продвигается каждое из наших государств», – заключает посольство РФ в своем комментарии.

Информация литовских СМИ