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TOP,Новости,Политика,Энергетика

Москва призывает Литву пересмотреть новую методику торговли электроэнергией с Россией

Фото minenergo.gov.ru

Москва призвала Литву пересмотреть готовящуюся тремя странами Балтии новую методику торговли электроэнергией с Россией, по которой с запуском Белорусской АЭС в Островце (БелАЭС) значительно сократятся объемы торговли с Россией, сообщили источники BNS.

Министр энергетики России Александр Новак прислал ноту министру энергетики Литвы Жигимантасу Вайчюнасу, в которой призывает не применять дополнительный коэффициент в отношении и так сократившейся торговли электроэнергией через латвийско-российскую перемычку ЛЭП. Именно этот коэффициент Москва оценивает как основной негативный элемент методики. 

Фото minenergo.gov.ru

Москва также призывает открыть для торговли российско-эстонскую перемычку, которая согласно новой методике будет закрыта. 

«По нашим оценкам, применение Методики имеет дискриминационный характер, ухудшая текущие условия для осуществления торговли в отношении единственного торгового партнера –  Российской Федерации, и неизбежно приведет к снижению соответствующих поставок в объеме около  1 млрд киловатт-часов в год», – говорится в письме А. Новака, которое видело BNS.

Кроме того, российский министр заверяет, что российский экспортер «Интер РАО» сможет своевременно предоставить гарантии (сертификаты) происхождения электроэнергии, которые бы доказывали, что поступающая в Балтийские страны электроэнергия произведена в России. 

Он также отмечает, что если Литва закроет торговлю на перемычке ЛЭП с Беларусью мощностью 1300 мегаватт, то поставки российской электроэнергии через латвийско-российскую перемычку сократятся до 900 мегаватт, а если будет применен дополнительный коэффициент в 0,62, до приблизительно до 600 мегаватт.

Представитель министра энергетики Литвы по связям с общественностью Аурелия Верницкайте подтвердила BNS, что нота России получена, но она отказалась комментировать ее содержание. 

Литовский оператор энергопередающей системы Litgrid утверждает, что, в соответствии с методикой, с континентальной России в страны Балтии в 2021 году максимально можно было бы импортировать 4,2 млрд киловатт-часа электронергии, а если не применять коэффициент 0,62, то 6,6 млрд киловатт-часа.

Ж. Вайчюнас говорил, что в том случае, если бы страны Балтии вырабатывали больше электричества сами или если бы применялось «определенное управление межсоединениями», то объемы торговли с Россией могли бы уменьшиться до 1,5 млрд киловатт-часа. 

Новую методику уже согласовали операторы энергопередающих систем стран Балтии, однако ее еще должны утвердить национальные регуляторы. Председатель Государственного совета по регулированию энергетики Инга Жилене сказала BNS во вторник, что нынешний проект методики не способствует проведению в жизнь направленного на бойкот электричества с БелАЭС литовского закона и что ее нужно совершенствовать. 

Победившие на выборах в сейм консерваторы во вторник подвергли критике методику, так как она, по их мнению, может узаконить «деяения, запрещенные» в законе, направленном на бойкот электричества с БелАЭС. Уходящее правительство говорит, что риски будут снижены благодаря уменьшению пропускной способности и системе гарантий происхождения. Консерваторы говорят, что предохранителей слишком мало. 

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