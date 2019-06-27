Мозаика независимой энергетики

Фото из открытых источников

🔊 Воспроизвести

Сейм Литвы принял закон, позволяющий ускорить синхронизацию энергетической системы страны с системами материковой Европы до 2025 года, сообщает BNS.

Интеграция энергетической системы

За поправки к Закону об интеграции электроэнергетической системы в электроэнергетические системы Европы проголосовало 88 парламентариев, 6 воздержались. Сейм также принял сопровождающие этот закон изменения в Законе об электроэнергетике и в Гражданском процессуальном кодексе.

По словам члена парламентского Комитета по экономике Дайнюса Кряйвиса, это один из важнейших законов этой сессии, потому что он «открывает широкий путь десинхронизации от большого соседа».

«На сегодняшний день наша электроэнергетическая система полностью управляется из Москвы. Частоту регулируют волжские каскады. Так что в 2025 году у нас будут хорошие возможности отключиться, а этот закон закладывает основу для того, чтобы мы двигались с утроенной скоростью», — сказал парламентарий на заседании Сейма.

Глава Комиссии по энергетике и гармоничному развитию, «аграрий» Виргилиюс Подярис уверял, что эти правовые акты – последние детали в мозаике независимой энергетики Литвы.

«Это фундаментальный закон. Если говорить о больших проектах нашей страны, то лишь у двух проектов до этого были свои собственные законы – атомной электростанции и сжиженного газа. Это проект такого же калибра, если не большего. Это последний элемент на пути к независимой энергетике», – сказал В. Подярис.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас ранее заявлял, что закон ускорит необходимые для синхронизации процессы.

Цель закона – обеспечить бесперебойную десинхронизацию электросистемы Литвы от постсоветской системы IPS/UPS (кольца БРЭЛЛ), объединение и дальнейшую работу системы в синхронном режиме с электросетями континентальной Европы.

В марте Еврокомиссия выделила финансирование для первого этапа синхронизации: трем странам Балтии в рамках Европейского инструмента соединения инфраструктурных сетей (Connecting Europe Facility, CEF) предоставлено в общей сложности 323 млн евро, 155 млн евро из этой суммы получит электроэнергетическая система Литвы.

Энергетическая зависимость

Между тем, показатель энергетической зависимости Литвы в прошлом году повысился на 1,8% до 74,7% и все еще заметно превышал показатель Евросоюза (ЕС), который в 2017 году был 55,1%, сообщил Департамент статистики. В прошлом году потребление энергоресурсов в Литве возросло, а страна по-прежнему остается зависимой от импорта энергии, сообщает BNS.

Как показывают предварительные данные, совокупные затраты страны на топливо и энергию в прошлом году увеличились на 0,2% до 7,69 млн тонн в нефтяном эквиваленте. Большую часть совокупных затрат страны на топливо и энергию составили нефть и ее продукты (39,6%), а также газ (23,1%). Обновляющиеся энергоресурсы и электроэнергия составили 19,8% и 10,8% соответственно, остальное (6,7%) – каменный уголь, торф и др.

Окончательное потребление энергии в прошлом году возросло на 3,8%. Больше всего энергии (39,8%) потреблено в транспортном секторе, в домашних хозяйствах ее потреблено 26,6%, в промышленности – 19,2%.

Календарь работ

Главы Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Еврокомиссии (ЕК) утвердят календарь работ по отключению электросетей стран Балтии от постсоветской системы и синхронизации с системами Западной Европы.

Политическая дорожная карта будет подписана в Брюсселе перед саммитом Евросоюза (ЕС), сказал BNS советник президента Дали Грибаускайте Нериюс Аляксеюнас. «Намечен очень конкретный план, кто, что и в какие сроки должен сделать», – сказал советник.

По его словам, в соглашении намечено, что синхронизация должна быть проведена в жизнь самое позднее до 2025 года, а ЕК примет участие в переговорах с Россией и Белоруссией с целью ровного отключения.

Проектом синхронизации страны Балтии надеются снизить зависимость от Москвы. Литва, Латвия и Эстония сейчас действуют в синхронном режиме в так называемом кольце постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ и зависят от диспетчерской в Москве и электросетей России. После долгих взаимных споров страны Балтии в прошлом году утвердили, что будут синхронизироваться с Западной Европой через Польшу.

В настоящее время между Литвой и Польшей уже действует электроэнергетическая перемычка LitPol Link, однако мощности намечается усилить посредством прокладки новой морской перемычки.