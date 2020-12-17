Может быть ограничена торговля товарами не первой необходимости — И. Шимоните

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

Если крупные магазины по-прежнему будут местами скопления людей, может быть ограничена торговля товарами, не являющимися необходимыми, утверждает литовский премьер Ингрида Шимоните.

«Если мы точно будем видеть, что это центр притяжения, в том смысле, что следует сократить контакты, сократить время, которое люди проводят вне дома, тогда придется предложить ограничения на торговлю определенным ассортиментом и в крупных торговых центрах», – заявила в четверг премьер, предоставляя в сейме информацию о мерах контроля над распространением COVID-19.

Глава государства заверила, что интересовалась опытом других Западных стран и лишь немногие из них ввели подобное ограничение.

По словам И. Шимоните, в Литве все будет зависеть от ситуации – сократится ли передвижение людей, или нет.

Со среды в Литве вступили в силу более строгие карантинные правила, закрыты большинство магазинов, парикмахерские, ограничено передвижение людей. Сам карантинный режим продлен до 31 января.