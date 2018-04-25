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TOP,Новости,Общество

Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

  • Фото pixabay.com

Министр окружающей среды Кястутис Мажейка предлагает увеличить цену разрешения на ловлю рыбы, а также разрешить бесплатную ловлю рыбы до достижения совершеннолетия.

Закон о любительской рыбалке в настоящее время разрешает бесплатно рыбачить лицам в возрасте до 16 лет, пенсионерам и инвалидам. К. Мажейка предлагает, чтобы молодежь имела это право до 18 лет.

«Молодые люди в возрасте до 18 лет часто не имеют своего дохода, они студенты. Кроме того, сокращающееся число рыбаков демонстрирует необходимость перемен, поскольку молодые люди неохотно ловят рыбу, а из-за современных технологий их с трудом можно вытянуть на

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 мая. Они также подразумевают бесплатную рыбалку для большего количества жителей дельты Нямунаса. Ссейчас бесплатная рыбалка в регионе разрешена только жителям Русне. По словам К. Мажейки, таким образом, часть населения того же охраняемого района подвергается необоснованной дискриминации.

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Согласно проекту, бесплатная рыбалка будет разрешена всем, кто декларирует место жительства в региональном парке дельты Нямунаса — в этот район также войдут части районов Юкнайчяй, Кинтай, Саугай и Шилуте.

Кроме того, поправка увеличивает стоимость рыбалки примерно на евро. Предлагается увеличить стоимость разрешения на любительскую рыбалку в государственных водоемах с 1,4 до 2 евро в течение двух суток, с 5 до 6 евро на месяц, с 14 до 15 евро на год. Разрешение на рыбалку будет стоить от 2,5 до 3 евро в сутки для ограниченных водоемов, от 8 до 10 евро на неделю, от 14 до 20 евро на в месяц, а также от 14 до 15 евро в день для рыбалки на лосося.

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