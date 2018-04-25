Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Фото pixabay.com

Министр окружающей среды Кястутис Мажейка предлагает увеличить цену разрешения на ловлю рыбы, а также разрешить бесплатную ловлю рыбы до достижения совершеннолетия.

Закон о любительской рыбалке в настоящее время разрешает бесплатно рыбачить лицам в возрасте до 16 лет, пенсионерам и инвалидам. К. Мажейка предлагает, чтобы молодежь имела это право до 18 лет.

«Молодые люди в возрасте до 18 лет часто не имеют своего дохода, они студенты. Кроме того, сокращающееся число рыбаков демонстрирует необходимость перемен, поскольку молодые люди неохотно ловят рыбу, а из-за современных технологий их с трудом можно вытянуть на

Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 мая. Они также подразумевают бесплатную рыбалку для большего количества жителей дельты Нямунаса. Ссейчас бесплатная рыбалка в регионе разрешена только жителям Русне. По словам К. Мажейки, таким образом, часть населения того же охраняемого района подвергается необоснованной дискриминации.