Может подорожать разрешение на ловлю рыбы

Министр окружающей среды Кястутис Мажейка предлагает увеличить цену разрешения на ловлю рыбы, а также разрешить бесплатную ловлю рыбы до достижения совершеннолетия.
Закон о любительской рыбалке в настоящее время разрешает бесплатно рыбачить лицам в возрасте до 16 лет, пенсионерам и инвалидам. К. Мажейка предлагает, чтобы молодежь имела это право до 18 лет.
«Молодые люди в возрасте до 18 лет часто не имеют своего дохода, они студенты. Кроме того, сокращающееся число рыбаков демонстрирует необходимость перемен, поскольку молодые люди неохотно ловят рыбу, а из-за современных технологий их с трудом можно вытянуть на
Предлагается, чтобы поправки вступили в силу с 1 мая. Они также подразумевают бесплатную рыбалку для большего количества жителей дельты Нямунаса. Ссейчас бесплатная рыбалка в регионе разрешена только жителям Русне. По словам К. Мажейки, таким образом, часть населения того же охраняемого района подвергается необоснованной дискриминации.
Согласно проекту, бесплатная рыбалка будет разрешена всем, кто декларирует место жительства в региональном парке дельты Нямунаса — в этот район также войдут части районов Юкнайчяй, Кинтай, Саугай и Шилуте.
Кроме того, поправка увеличивает стоимость рыбалки примерно на евро. Предлагается увеличить стоимость разрешения на любительскую рыбалку в государственных водоемах с 1,4 до 2 евро в течение двух суток, с 5 до 6 евро на месяц, с 14 до 15 евро на год. Разрешение на рыбалку будет стоить от 2,5 до 3 евро в сутки для ограниченных водоемов, от 8 до 10 евро на неделю, от 14 до 20 евро на в месяц, а также от 14 до 15 евро в день для рыбалки на лосося.
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