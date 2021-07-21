Можно говорить о карантине для непривитых – А. Дулькис

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Можно говорить о том, что карантин в дальнейшем будет действовать для непривитых, говорит литовский министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Если кто-то хочет говорить о пандемии, видимо, стоит подчеркнуть, что сейчас это не пандемия вообще, а пандемия непривитых. Если кому-то в Литве хочется говорить о статусе карантина или о самом карантине, то тоже давайте начнем с того, что это карантин непривитых», — сказал министр журналистам в среду.

Он отметил, что могут быть изменены условия «паспорта возможностей» в областях торговли, мероприятий, передвижения, а в случае роста заболеваемости с ним будет связано еще больше возможностей.

«Хотите посещать лечебные учреждения, хотите посещать своих близких — у вас есть «паспорт возможностей»? Нет? Мы должны чувствовать ответственность за тех людей, чтобы не распространять вирус и приложить все усилия к созданию общественных благ, — сказал министр. — Это передвижение, участие в мероприятиях — мы понимаем, если в мероприятии участвуют все привитые, это одни возможности для вируса, если есть мероприятие, где участвуют непривитые люди, там другая ситуация».

«В каждом случае эти условия и должны отличаться», — подчеркнул А. Дулькис.