Можно купаться: вода в Вильнюсских водоемах – чистая

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

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Новейшие исследования качества воды на общественных вильнюсских пляжах показали, что вода в озерах Салоте и Бальсис соответствует нормам гигиены. Специалисты по общественному здоровью подтвердили, что в настоящее время безопасно купаться во всех 9 вильнюсских водоемах, сообщает компания Grinda.

Во время летнего сезона качество воды и песка в местах купания проверяется не менее 8 раз. Специалисты лаборатории 14 июня взяли образцы воды из озер Салоте и Бальсис и установили, что число кишечных палочек и энтерококков не превышает требования норм гигиены.

О безопасности отдыхающих на всех общественных пляжах Вильнюса ежедневно с 8 до 20 часов заботятся около 30 спасателей. В этом году помощь спасателей уже понадобилась 19 отдыхающим (из них 14 детей). 45 раз была оказана первая медицинская помощь – чаще всего это были ушибы или царапины, но спасатели также оказывали помощь и при солнечных ударах, и при перегреве.

В настоящее время температура воды в столичных озерах Салоте, Бальжис, Тапяляй – 24 градуса, в озере Бальсис – 23 градуса, в Нярисе в Жирмунай и Валакампяй – около 22 градусов.

l24.lt