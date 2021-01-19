Можно прогнозировать, что COVID-19 в Литве переболели полмиллиона человек – А. Дулькис

Фото BFL/Ирмантаса Гялунаса

Можно прогнозировать, что коронавирусом (COVID-19) в Литве бессимптомно или в легкой форме переболели около полумиллиона человек, заявил министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Можно прогнозировать, что может быть около полумиллиона переболевших, сейчас (официально) у нас около 168 тысяч», – заявил министр в понедельник на встрече с оппозиционный социал-демократической фракцией.

По его словам, сейчас перед прививкой проводится анализ на антитела на COVID-19, и почти у около 20% людей уже есть иммунитет к COVID-19.