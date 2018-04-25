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TOP,Духовное пространство

Мученица Пелагия Тарсийская. Преподобная Пелагия Антиохийская

Странная штука с этим именем. Для меня, по крайней мере. Его не назовешь редким, у всех на слуху. Но много ли у вас знакомых Пелагий? Или Пелагей (это русский вариант имени).

У меня – ни одной, если не считать замечательной певицы. Но я с ней лично не знаком, поэтому она не в счет. Кажется, в моем раннем детстве была какая-то старенькая соседка, а может, и путаю за давностью лет. И чтобы в нашем храме кого-то крестили Пелагеей, не припомню, хотя, возможно, сей факт прошел мимо меня.

Носительниц теперь редкого, но такого красивого имени в именослове я насчитал семерых. О двух из них мы поговорим сегодня, потому что день памяти первой (см. заголовок) 20 октября, а второй – на следующий день. Не будем заниматься сравнительным анализом их житий. Хоть обе жили давно, но их разделяет полтора века. А за это время в истории Церкви произошло немало.

Мученица Пелагия родилась во второй половине III века в богатой языческой семье в малоазийском городе Тарсе, откуда родом был, кстати, апостол Павел. Она получила прекрасное образование. И была очень красива. Во времена ее юности Римом правил император Диоклетиан, известный жестокими гонениями на христиан.

А чего было бояться их молодой, красивой и богатой язычнице?! Но пути Господни неисповедимы. От знакомых Пелагия услышала о Христе и уверовала в Него. В это время император приезжает в Тарс. Усыновленный им юноша, которого Диоклетиан хотел видеть своим преемником, влюбляется в красавицу Пелагию. Но выбор ею уже сделан в пользу другого Жениха.

Отпросившись у матери под предлогом посетить живущую за городом кормилицу, девушка отправляется в горы на поиски епископа Клинона. Из-за гонений он вынужден скрываться. Пелагиины слуги-христиане помогли опознать владыку. Она принимает крещение и возвращается домой. Мать сразу заподозрила неладное. Дочь вернулась в скромной одежде, а уезжала почти в уборе невесты (все драгоценности Пелагия раздала). Девушка попыталась и родительницу обратить в Христову веру. Но безуспешно. Более того, она силой повела дочь к наследнику Диоклетианова престола. Когда тот понял, что Пелагия христианка (а их характер он хорошо изучил за время гонений) и что столь желанный брак невозможен, он покончил с собой.

Разъяренная мамаша насильно повела дочь на расправу к императору. Когда Диоклетиан увидел Пелагию, он влюбился в нее. Он стал обещать ей корону и множество земных благ. Но Пелагия ответила (цитирую житие Димитрия Ростовского): «Ты безумствуешь, царь, говоря мне такие речи. Знай же, что я не исполню твоего желания, ибо я гнушаюсь твоим мерзким браком, так как у меня есть Жених — Христос, Царь Небесный. Не желаю я твоего царского… венца, ибо у Господа моего в Небесном Царстве мне уготованы три нетленных венца. Первый за веру…; второй за чистоту…; третий за мученичество, ибо я хочу принять за Него всякую муку и положить душу мою ради моей любви к Нему«.

В предвкушении радостной встречи с Женихом Пелагия сама вошла в раскаленную печь, сделанную в виде медного вола. И вновь цитата из святителя Димитрия: «Кости святой Пелагии остались в огне неповрежденными и были выброшены язычниками за город. Тогда из пустыни пришли четыре льва и сели около костей, не допуская к ним ни птиц, ни зверей. Львы охраняли останки святой до тех пор, пока не пришел на то место епископ Клинон. Он собрал их и с почестью похоронил». Было это в 290 году.

Другая Пелагия, Антиохийская, жила в V веке. Она была блудницей и ни о какой праведности и не помышляла. Но однажды услышала проповедь епископа Нонна и уверовала. Действительно, «нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». 

Несколько дней Пелагия живет у крестной матери диакониссы Романы, а потом исчезает. Проходит несколько лет. Молодой диакон Иаков (от его имени у Димитрия Ростовского ведется рассказ о Пелагии) отправляется в Иерусалим. Прозорливый владыка Нонн просит навестить там отшельника Пелагия. Как вы догадались, дорогой читатель, это и была наша героиня. Она выдавала себя за евнуха. Иаков не узнал ее. От прежней роскошной красоты ничего не осталось. «Очи ее глубоко ввалились, от многого и безмерного воздержания обнаружились кости и суставы лица ее», — рассказывает Иаков. Жила Пелагия в маленькой келье на Елеонской горе. 

Через некоторое время диакон опять отправляется в Святую землю, чтобы навестить отшельника. Он стучит в маленькое окошко, оно единственное соединяло псевдоевнуха с миром. Но ему никто не открывает. Иаков заглядывает в каморку и видит, что Пелагий умер. Тело с трудом удалось выдворить наружу. Хоронить святого подвижника собралось много народу. Тут-то и раскрылась тайна Пелагия-Пелагии.

В именослове ее называют преподобной Пелагией Антиохийской, Елеонской, подвизавшейся в мужском образе. Умерла она в 457 году. А примерно через полвека похожий подвиг веры совершит другая бывшая блудница, Мария Египетская.

Петр ФОКИН, псаломщик Знаменской церкви

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