«Мультимаг»: сезонная профилактика заболеваний

– Самый эффективный способ защиты – это магнитно-волновая терапия с помощью аппарата «Мультимаг». Он подходит в качестве профилактики простудных заболеваний и укрепления иммунитета. Ведь именно снижение иммунитета делает нас беззащитными перед микробами, способствуя развитию заболевания. Кроме того, появлению простуды благоприятствуют переохлаждение, неполноценное питание, голодание, частые стрессы, недосыпание, а также вредные воздействия окружающей среды. Все это делает нас уязвимыми перед многими заболеваниями, в том числе и сезонного характера. Даже обычная простуда иногда представляет собой серьезную опасность, поскольку может вызвать осложнения.

Нельзя забыть и про тех людей, которые входят в группу риска, – это в первую очередь пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями и сердечники. Кроме того, в этот период характерны обострения болезней верхних дыхательных путей – бронхита, хронической обструктивной болезни легких, учащаются приступы бронхиальной астмы, обостряется мигрень. Именно поэтому людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо задуматься о профилактических мероприятиях.

Среди 500 вариантов различных лечебных программ в «Мультимаге» заложена специальная программа для укрепления иммунитета. Именно она помогает справиться с простудными заболеваниями, в том числе и с гриппом. Недаром весь медицинский персонал клиники не подвержен простудным заболеваниям, потому что даже фон, который излучает аппарат, оказывает лечебное воздействие. Обычно уже после трех сеансов проходит насморк. Если человек прошел 5 сеансов магнитотерапии, то во время эпидемии гриппом он уже не заболеет, а если и заболеет, то в легкой форме. Больной может пройти курс магнитотерапии, уже болея гриппом, чтобы в дальнейшем не произошло осложнений. Для таких больных мы назначаем отдельное время, чтобы они не смогли заразить здоровых пациентов, а после сеанса дезинфицируем кабинет.

Говоря о сезонной профилактике простудных заболеваний, надо помнить, что она продолжается почти до конца весны.

– Магнитная терапия может защитить от коронавируса?

– Да. Магнитные волны защищают от любого вируса, потому что помогают укрепить иммунитет. Несмотря на то, что магнитные волны в аппарате запрограммированы соответственно болезням и их локализации, пульсирующие магнитные поля оказывают лечебное действие на весь организм человека. Уникальность аппарата состоит в том, что он предназначен для дозированного воздействия слабыми частотно-модулированными магнитными полями как на весь организм человека в целом, так и на отдельные его части. Просто для каждой патологии подбираются специальные программы.

Не надо забывать, что зимний период отличается не только сезонными заболеваниями простудного характера, но и сезонными депрессиями и, как следствие, нарушением сна. «Мультимаг» снабжен специальными программами для лечения депрессий, бессонницы. Надо сказать, что программы неплохо действуют, улучшение начинается уже после пяти сеансов. Такой же положительный эффект программы оказывают и на головные боли, характерные для этого периода времени, включая мигрени. Ведь причиной головных болей может быть не только мигрень, но и повышенное или пониженное давление, нарушение пищеварения.

– В этом году зима так и не наступила, а частые дожди и повышенная влажность только усугубили проблемы с суставами. Может ли «Мультимаг» облегчить протекание этих заболеваний?

– Действительно, в этом году у людей много проблем с суставами. К сожалению, наш климат только усугубляет эти проблемы. Очень много людей обращаются в нашу клинику с жалобами на боли в суставах, в позвоночнике.

Например, каждый позвонок имеет еще четыре сустава, про которые мы порой забываем. Эти суставы тоже подвержены артриту (воспалению). С этим диагнозом человеку придется жить, надо только научиться контролировать периоды обострения. И опять на помощь приходит «Мультимаг». Магнитно-волновая процедура помогает снять обострение. Особенно хороший результат получаем, если человек впервые столкнулся с болью в суставах. После определенного курса лечения исчезают все симптомы воспаления. При сильных поражениях дисков и суставных отростков необходимо пройти как минимум 10 сеансов, а затем раз в полгода повторять процедуру. Но, как показывает практика, больные приходят не раньше чем через год. Как только опять почувствуют, что позвоночник или суставы начинают болеть.

Успешно лечится магнитными волнами воспаление нервных корешков, выходящих из позвоночника, то, что в народе называют радикулитом. Он может быть вызван изменениями в самом позвоночнике или появиться в результате элементарной простуды. В незапущенном состоянии хватает пяти сеансов, чтобы боль прошла.

Человек может обратиться к нашим врачам-специалистам по поводу лечения многих заболеваний, часто к нам обращаются с проблемами плечевых и коленных суставов. Приходят пациенты, которым уже давно следовало оперировать коленные суставы, но, периодически проходя магнитотерапевтическое лечение, они по сей день чувствуют себя вполне нормально.

Кроме того, аппарат помогает при таком неприятном заболевании, как подагра, – уже после первого сеанса у больного исчезает боль и снимается отечность. К сожалению, подагру вылечить нельзя, но ее можно контролировать. Процедуры магнитно-волновой терапии облегчают протекание болезни, снимают обострение. Более того, если больной исключит из своего рациона продукты, провоцирующие острый приступ подагры, то качество жизни значительно улучшится. Не врачи должны следить за вашим питанием, а больные сами должны строго контролировать то, что может вызвать приступ. Больным с подагрой мы даем список продуктов, которые нельзя употреблять. Но опять же не всегда продукты «под запретом» могут спровоцировать заболевание. Для каждого больного такой список очень индивидуален.

– Еще одно распространенное и очень неприятное заболевание – остеопороз. Как он может себя проявлять и является ли эта болезнь необратимой?

– Остеопороз проявляет себя целым рядом признаков, к которым относятся болезненные ощущения в области спины и костных тканей, частые переломы. Сказать, что остеопороз не лечится и человек до конца своих дней вынужден терпеть боль и неудобства, было бы неправильно. Остеопороз лечится на любой стадии заболевания, другое дело, что процесс лечения длительный. Как правило, его очень тяжело диагностировать на ранней стадии, и пациент обращается к врачу только тогда, когда заболевание начинает явно проявляться.

Перелом позвоночника при остеопорозе хорошо поддается лечению магнитными волнами, уже после 10 сеансов к человеку возвращаются двигательные функции. «Мультимаг» в данном случае можно сравнить с витамином D, который помогает укреплять кости. На сегодняшний день мы можем констатировать, что после проведенного курса из 10 сеансов через полгода, делая замеры костей, наблюдаем, что данные остеоденситометрии улучшаются не менее чем на 0,5 единицы, причем без лекарств. Поэтому больные остеопорозом должны два раза в год проходить профилактические сеансы магнитотерапии.

Но первейшим методом борьбы с остеопорозом является его профилактика. И в этом случае очень помогает магнитотерапия. Если бы всем женщинам после 45-50 лет проводился курс лечения аппаратом «Мультимаг», риск заболеть остеопорозом уменьшился бы в разы. Уже после пяти процедур развитие остеопороза приостанавливается, поскольку после лечения улучшается усвоение кальция.

Магнитотерапия подходит для женщин и в качестве профилактики цистита, нарушений менструального цикла, для мужчин эффективен в качестве профилактики простаты и лечения аденомы простаты – снимается воспаление, расширяется мочеиспускательный канал и, как следствие, прекращаются ночные походы в туалет.

«Мультимаг» помогает вывести камни, которые застревают в мочеточнике. Аппарат помогает нормализовать работу кишечника, избавляет от запоров. Успешно заживляет эрозии в желудке, пищеводе, помогает при хроническом панкреатите, плохом пищеварении, при нехватке ферментов поджелудочной железы – после 10 процедур практически в пять-шесть раз улучшается работа поджелудочной железы.

Даже раны после удаления зубов затягиваются в несколько раз быстрее, магнитотерапия снимает зубную боль, опухоль. Помогает восстанавливаться после операций, в том числе и пластических – швы заживают в два раза быстрее, отеки снимаются за несколько сеансов.

Не случайно магнитотерапия используется при ишемическом инсульте, инфаркте, поскольку магнитные волны благоприятно действуют как на сосуды, так и на кровоток, ускоряя его в четыре раза. Поэтому улучшается питание всех клеток организма (это особенно важно для нейронов головного мозга). Даже старые клетки омолаживаются, получая больше кислорода и других питательных веществ. Отсюда достигается такой лечебный эффект. А если бы каждый больной, перенесший инфаркт, сразу же после выписки из больницы обращался в нашу клинику, то с помощью магнитотерапии можно было бы избежать повторного его возникновения. Магнитотерапия – это своего рода реабилитация после инфарктов и инсультов.

Всегда надо помнить, что практически все синтетические лекарства имеют побочные эффекты. Поэтому в тех случаях, когда можно избежать их применения, а вместо этого укреплять организм и тем самым создавать профилактический барьер болезням, которые повторяются, «Мультимаг» – это действительно новое слово в лечении и профилактике хронических болезней.

Наш комплекс снимает усталость, помогает при метеочувствительности. Лечение, проводимое на комплексе «Мультимаг», эффективно и безболезненно, без побочных эффектов. Но обязательно нужен точный диагноз, чтобы начать процедуры.

Наталья ТРОЯНОВА

Клиника «Томография» находится по адресу: Вильнюс, ул. Калварию, 323 (в помещении Дома социальной опеки пожилых людей).

Телефоны: (8 – 5) 271 1781, (8 – 5) 237 4579, моб. 8 69914697.

Время работы: понедельник – пятница с 8 до 16 часов.

Нужна предварительная запись по телефону как к врачу-специалисту, так и на исследование и сеансы магнитной терапии. Студентам, пенсионерам, людям с ограниченными возможностями предоставляется 10-процентная скидка на исследования. Первичный осмотр пенсионеров – бесплатный.

Консультация врача для назначения лечения магнитотерапевтическим аппаратом «Мультимаг» – бесплатная.