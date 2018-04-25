Мусорные проблемы столицы

По его словам, муниципальная компания VASA помогла компании Ekonovus отрегулировать график, чтобы в проблемных местах мусор вывозили своевременно, разрешила работать и в ночное время. «Наконец, видя, что есть признаки халатности и в самой компании, мы применили финансовую меру — штраф. Точное количество штрафов, назначенных в декабре, мы не можем указать, но денежные взыскания будут. Только в ноябре за другие две зоны компании назначили штраф в размере 30 000 евро», – сказал вице-мэр.

Гендиректор Ekonovus Ромас Драскинис сожалеет в связи с создавшейся ситуацией и сказал, что компания делает все, чтобы соблюдать график. Он признал, что больше всего неудобств жители испытали в праздничный период, и заметил, что это результат того, что количество мусора в этот период увеличилось, кроме того, контейнеры были заставлены машинами, поэтому мусор в указанный день не всегда удавалось вывезти. Р. Драскинис просит жителей не заставлять машинами подъезд к контейнерам.

Напомним, что с января в Вильнюсе дорожает вывоз мусора – для жителей многоквартирных домов плата может увеличиться на 70%. В. Бенкунскас сказал, что реальные данные будут получены весной, когда жителям вышлют счета. Плата будет зависеть и от веса контейнеров с несортированным мусором.

Контейнеры для текстиля

У больших торговых центров столицы поставят контейнеры для использованного текстиля и обуви. Их содержимое планируют сортировать: вещи, пригодные для носки, отберут, остальное будет сжигаться. Вывозить текстиль взялась компания Ekonovus. Вице-мэр В. Бенкунскас говорит, что за работой компании и соблюдением договора будут внимательно следить.

Первые контейнеры появились на перекрестке улиц Альгирдо и Т.Шевченкос (в Науямястисе), на перекрестке улиц С. Монюшкос и Кястуче (на Жверинасе), на ул. Антакальне, 75, на пр. Лайсвес, 40 (в Каролинишкес), Мядейнос, 8 (в Пашилайчяй).

Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt