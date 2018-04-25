Мусорные проблемы столицы

В последнее время в Вильнюсе горожане жалуются на то, что компании не вывозят мусор. Представители Вильнюсского муниципалитета сказали, что возникающие в столице проблемы с вывозом мусора — временные, однако мэрия все же не исключает возможности расторжения договоров, если компании не будут следовать графикам, сообщает BNS.
Штраф за несвоевременный вывоз мусора
По словам вице-мэра консерватора Валдаса Бенкунскаса, это результат того, что с декабря в центральной части Вильнюса сменился поставщик услуги — вместо VSA Vilnius пришла компания Ekonovus – она сейчас обслуживает 3 из 5 зон. Оставшиеся две зоны, как и прежде, обслуживает Ecoservice. «В другом случае могут быть отдельные жалобы, но в основном они касаются работы Ekonovus», – заверил В. Бенкунскас.
По его словам, в декабре ситуация была еще хуже, после Нового года мусора стало меньше, поэтому есть надежда, что положение исправится. «Но если с поставщиками услуги договориться не удастся и не удастся добиться качественных услуг, то мы не исключаем возможности крайних мер — расторжения договора», – сказал В. Бенкунскас.
По его словам, муниципальная компания VASA помогла компании Ekonovus отрегулировать график, чтобы в проблемных местах мусор вывозили своевременно, разрешила работать и в ночное время. «Наконец, видя, что есть признаки халатности и в самой компании, мы применили финансовую меру — штраф. Точное количество штрафов, назначенных в декабре, мы не можем указать, но денежные взыскания будут. Только в ноябре за другие две зоны компании назначили штраф в размере 30 000 евро», – сказал вице-мэр.
Гендиректор Ekonovus Ромас Драскинис сожалеет в связи с создавшейся ситуацией и сказал, что компания делает все, чтобы соблюдать график. Он признал, что больше всего неудобств жители испытали в праздничный период, и заметил, что это результат того, что количество мусора в этот период увеличилось, кроме того, контейнеры были заставлены машинами, поэтому мусор в указанный день не всегда удавалось вывезти. Р. Драскинис просит жителей не заставлять машинами подъезд к контейнерам.
Напомним, что с января в Вильнюсе дорожает вывоз мусора – для жителей многоквартирных домов плата может увеличиться на 70%. В. Бенкунскас сказал, что реальные данные будут получены весной, когда жителям вышлют счета. Плата будет зависеть и от веса контейнеров с несортированным мусором.
Контейнеры для текстиля
У больших торговых центров столицы поставят контейнеры для использованного текстиля и обуви. Их содержимое планируют сортировать: вещи, пригодные для носки, отберут, остальное будет сжигаться. Вывозить текстиль взялась компания Ekonovus. Вице-мэр В. Бенкунскас говорит, что за работой компании и соблюдением договора будут внимательно следить.
Первые контейнеры появились на перекрестке улиц Альгирдо и Т.Шевченкос (в Науямястисе), на перекрестке улиц С. Монюшкос и Кястуче (на Жверинасе), на ул. Антакальне, 75, на пр. Лайсвес, 40 (в Каролинишкес), Мядейнос, 8 (в Пашилайчяй).
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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