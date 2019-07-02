Муссонные дожди в Индии: десятки погибших в Мумбаи

Фото из открытых источников

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За последние сутки в городе Мумбаи (штат Махараштра, западная Индия) не менее 28 человек стали жертвами затоплений и обрушений, вызванных сильными муссонными дождями, сообщают индийские СМИ.

В одном из трущобных районов Мумбаи каменная стена обрушилась на жилой барак, в результате чего погибли не менее 12 человек, 13 получили травмы и были госпитализированы. Проводится поисково-спасательная операция, число жертв может возрасти.

Жертвами затоплений в Мумбаи и пригородах стали не менее 16 человек.

По оценке индийских метеорологов, объем осадков, выпавших за последние сутки, рекордный за последние десять лет.

Из-за затоплений в Мумбаи 2 июля закрыты все государственные учреждения, не проводятся занятия в школах и детских садах, бездействует большинство магазинов и частных предприятий.