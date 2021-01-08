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Мутация коронавируса обнаружена в 22 европейских странах — ВОЗ

Автор: I, Yann, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Новый штамм коронавируса SARS CoV-2 (VOC) обнаружен в 22 странах Европы. Об этом директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил сегодня на брифинге в Копенгагене, сообщает ТАСС.

«Как и все вирусы, вирус COVID-19 со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — сказал Ханс Клюге.

Как пояснил директор бюро, этот штамм распространяется быстрее, хотя болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. SARS CoV-2 (VOC) зарегистрирован во всех возрастных категориях, дети не относятся к группе повышенного риска. Как наблюдается в Великобритании и все чаще в Дании, новый вариант может со временем заменить другие.

По данным Европейского регионального бюро ВОЗ, в 53 странах региона в 2020 году зарегистрировано 26 млн подтвержденных случаев заражения коронавирусом и более 580 тыс. смертей из-за него. В начале 2021 года свыше 230 млн человек в Европейском регионе живут в странах с полной изоляцией, еще ряд стран намерены объявить о новых ограничениях на следующей неделе.

belta.by

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