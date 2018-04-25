Музеи Нидерландов обещают вернуть 100 000 экспонатов бывшим колониям

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The Guardian пишет, что самые известные музеи Нидерландов обещают вернуть почти 100 000 экспонатов бывшим колониям, откуда они были вывезены много лет назад.

Эту инициативу, в частности поддерживают Рейксмузеум и Тропический музей. Руководство этих учреждений полагает, что такая репатриация «восстановит историческую справедливость».

Так, Рейксмузеум вернёт Индонезии 70-каратный бриллиант, некогда принадлежавший султану города Банджармасин. Эта местность находилась под контролем голландцев в XIX веке.

При этом инициатива заинтересовала и другие европейские страны. Например, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности своей страны поучаствовать в акции, отметив, что «репатриация экспонатов не означает, что их больше не увидят посетители. Музеи стран могут договориться о сотрудничестве».

У процесса репатриации ценностей имеются и противники, по мнению которых «украденные» экспонаты уже давно стали частью музеев, которые их бережно хранили, поэтому они принадлежат европейцам.