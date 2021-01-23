Музеи по всему миру превращаются в центры вакцинации

Музеи по всему миру, которые в настоящее время закрыты из-за ограничений на коронавирус, превращаются в центры вакцинации против Covid-19.
В Англии ожидается открытие лондонского музея науки для вакцинации, а также Музея жизни черной страны в Дадли, а в Медицинском музее Текрея в Лидсе вакцинация пациентов проводится с декабря прошлого года.
Центр массовой вакцинации также должен открыться в Живом музее черной страны (BCLM) в Дадли, Великобритания, ключевом месте для драмы BBC «Острые козырьки», к концу месяца. «Его открытие неизбежно, я думаю, что это произойдет примерно 25 января», — сказал Дэвид Лоутон, исполнительный директор больничного траста Вулверхэмптона NHS, веб-сайту Birmingham Live. Представитель музея сказал, что BCLM готовится к запуску в качестве центра вакцины, но дата запуска еще не подтверждена.
Музей науки в музейном квартале Южного Кенсингтона на западе Лондона должен использоваться в качестве центра массовой вакцинации против COVID-19 в соответствии с планами, разработанными NHS и местными властями Королевского района Кенсингтон и Челси.
В Италии Музей современного искусства Кастелло ди Риволи за пределами Турина станет первой галереей в стране, которая будет использоваться в качестве центра вакцинации.
Тем временем в Италии открывается Музей современного искусства Кастелло ди Риволи, чтобы облегчить вакцинацию. «Кастелло ди Риволи откроется как центр вакцинации, как только медицинский персонал будет вакцинирован в больницах и домах престарелых, вероятно, в течение следующего месяца», — сообщает пресс-секретарь.
Центр вакцинации будет расположен на третьем этаже королевского дворца Савойи. «Огромная галерея Кастелло ди Риволи на третьем этаже площадью более 10 000 квадратных футов обеспечивает достаточное и безопасное пространство для социально удаленной приемной, кабин для вакцинации и удобной зоны поствакцинального мониторинга», — говорится в заявлении. Во время процесса вакцинации посетители могут увидеть серию фресок Клаудии Конт, а также послушать недавно заказанную аудиозапись швейцарской художницы.024.by