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Музеи по всему миру, которые в настоящее время закрыты из-за ограничений на коронавирус, превращаются в центры вакцинации против Covid-19.

В Англии ожидается открытие лондонского музея науки для вакцинации, а также Музея жизни черной страны в Дадли, а в Медицинском музее Текрея в Лидсе вакцинация пациентов проводится с декабря прошлого года.

Центр массовой вакцинации также должен открыться в Живом музее черной страны (BCLM) в Дадли, Великобритания, ключевом месте для драмы BBC «Острые козырьки», к концу месяца. «Его открытие неизбежно, я думаю, что это произойдет примерно 25 января», — сказал Дэвид Лоутон, исполнительный директор больничного траста Вулверхэмптона NHS, веб-сайту Birmingham Live. Представитель музея сказал, что BCLM готовится к запуску в качестве центра вакцины, но дата запуска еще не подтверждена.