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В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

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TOP,Здравоохранение,Новости,Общество,Регионы

Мужчина, доставленный в больницу Каунаса не болен коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Побывавший в Китае мужчина, доставленный в понедельник из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу с повышенной температурой, не болеет коронавирусом, сообщило во вторник BNS министерство здравоохранения. 

«Полученный этим утром результат анализа отрицательный, человек не заражен коронавирусом»,  – сказала BNS помощница пресс-службы Министерства здравоохранения Габриэле Банайтите. 

В понедельник сообщалось, у мужчины, вернувшегося две недели назад из Китая, где с конца января фиксируется вспышка нового коронавируса  COVID-19, поднялась температура, однако других симптомов, связанных с этим вирусом не было.

В связи с риском заражения этим вирусом людей, посещавших Китай, в случае симптомов гриппа просят звонить по телефону общей помощи 112, представить обстоятельства заболевания и выполнять рекомендации медиков. 

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В Каунасскую больницу из Алитуса доставили мужчину, который недавно посетил Китай

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