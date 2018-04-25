Мужчина, доставленный в больницу Каунаса не болен коронавирусом

Nuotrauka BFL/ Kęstutis Vanagas

Побывавший в Китае мужчина, доставленный в понедельник из Алитуса в Каунасскую клиническую больницу с повышенной температурой, не болеет коронавирусом, сообщило во вторник BNS министерство здравоохранения.

«Полученный этим утром результат анализа отрицательный, человек не заражен коронавирусом», – сказала BNS помощница пресс-службы Министерства здравоохранения Габриэле Банайтите.

В понедельник сообщалось, у мужчины, вернувшегося две недели назад из Китая, где с конца января фиксируется вспышка нового коронавируса COVID-19, поднялась температура, однако других симптомов, связанных с этим вирусом не было.

В связи с риском заражения этим вирусом людей, посещавших Китай, в случае симптомов гриппа просят звонить по телефону общей помощи 112, представить обстоятельства заболевания и выполнять рекомендации медиков.