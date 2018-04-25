Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был шокирован

Известно, что данное объявление о продаже увидел Стив Морроу. Мужчина хотел купить одну курицу. Он сделал ставку на аукционе. Удивительно для него, но именно он выиграл.

Только после этого он узнал, что победитель аукциона забирает всех птиц, которые находились на ферме.

По словам мужчины, во всем был виноват запутанный текст в объявлении. По словам мужчины, он прочитал текст объявления несколько раз. Однако он так и не понял, что речь все же шла о всех курах, которые были на ферме.

Стоит отметить, что их было тысяча. По словам фермера, покупатель обрадовался сперва, однако потом понял, что его ждет. К слову, мужчине удалось найти новых хозяев для 700 кур.

По словам мужчины, оставшихся кур он не собирается бросать даже в том случае, если ему придется ездить на эту ферму для того, чтобы их покормить.