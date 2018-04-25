  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Прокуратура: предварительное расследование действий Венцкене завершено

Подробнее...
default image
Более половины населения Земли подключено к интернету

Подробнее...
default image
Суд разрешил арестовать Н.Венцкене на два месяца

Подробнее...
default image
Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был шокирован

Подробнее...
default image
Российское посольство в Литве: «Заботу» оценили

Подробнее...
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Возможно ли дежавю в экономике?

Подробнее...
default image
Безработица в Литве выше среднего уровня в ЕС

Подробнее...
default image
Кабмин Литвы закладывает основания для переговоров с Equinor

Подробнее...
default image
Трамп выплатит два миллиона долларов благотворительным организациям

Подробнее...
default image
Министр о ситуации в Запишкисе: это очень агрессивное решение

Подробнее...
default image
Испания - лучшая европейская страна для безмятежной старости

Подробнее...
default image
В Латвии создадут суд по экономическим делам

Подробнее...
default image
Литовцы менее довольны жизнью, чем латыши или эстонцы

Подробнее...
default image
В Сейме рассмотрели поправку о запрете на субаренду муниципального жилья

Подробнее...
default image
Португалия - одна из стран ЕС с наиболее низкой минимальной заработной платой

Подробнее...
default image
Британские подданные спешат получить гражданство Швеции

Подробнее...
default image
Литва просит помощи у депутатов Европарламента в защите судей и прокуроров от России

Подробнее...
default image
В Европе вновь призвали Беларусь ввести мораторий на смертную казнь

Подробнее...
default image
Мы в ответе за тех, кого приручили

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Мужчина случайно купил по дешевке тысячу кур и был шокирован

Фото pixabay.com

Житель Новой Зеландии по ошибке купил тысячу живых кур за полтора новозеландских доллара.

Стало известно о том, что все птицы жили на закрывающейся оклендской ферме, которая избавлялась от собственности.

Владелец фермы разместил на интернет-аукционе объявление о распродаже кур. О произошедшем сообщают местные информагентства.

афиша

Известно, что данное объявление о продаже увидел Стив Морроу. Мужчина хотел купить одну курицу. Он сделал ставку на аукционе. Удивительно для него, но именно он выиграл.

Только после этого он узнал, что победитель аукциона забирает всех птиц, которые находились на ферме.

По словам мужчины, во всем был виноват запутанный текст в объявлении. По словам мужчины, он прочитал текст объявления несколько раз. Однако он так и не понял, что речь все же шла о всех курах, которые были на ферме.

Стоит отметить, что их было тысяча. По словам фермера, покупатель обрадовался сперва, однако потом понял, что его ждет. К слову, мужчине удалось найти новых хозяев для 700 кур.

По словам мужчины, оставшихся кур он не собирается бросать даже в том случае, если ему придется ездить на эту ферму для того, чтобы их покормить.

024.by

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600