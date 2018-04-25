Мужчины больше женщин рискуют умереть от коронавируса – ученые

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Проведенное в Китае исследование показало, что женщины и дети, возможно, меньше рискуют умереть от коронавируса, чем мужчины. Об этом говорят результаты исследования, проведенного китайскими Центрами контроля заболеваний, сообщает ВВС.

В исследовании приняли участие 44 000 человек. Оно показало, что от вируса умерло 2,8% зараженных мужчин и 1,7% женщин. Детей и подростков умерло 0,2%. А вот среди людей старше 80 лет этот показатель — почти 15%.

Ученые говорят, что может быть две интерпретации этих результатов: либо женщины и дети реже инфицируются, либо их организмы лучше справляются с вирусом.

Доктор Натали Макдермотт из Лондонского королевского колледжа считает, что такой невысокий процент смертности среди детей объясняется тем, что они более защищены в начале вспышек — родители держат детей подальше от больных.