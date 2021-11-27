Музыкальная история зажжения рождественской ёлки в Вильнюсе

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И в этом году все приглашаются наблюдать зажжение столичной рождественской ёлки безопасным способом, исключительно по телевидению. 27 ноября в 19:00, во время эксклюзивной трансляции на канале «LRT», мы увидим совершенно особенную музыкальную историю о зажжении рождественской ёлки в Вильнюсе. Рождественскую ёлку зажжёт мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, также удалённым способом.

Известные литовские исполнители создадут праздничное настроение и передадут мелодичные поздравления из различных пространств города прямо в дома зрителей: Джаззу, группа «The Roop», Джессика Шай и Рокас, Донатас Монтвидас, Видас Барейкис, Иеронимас Милюс и Карина Крыско, Юрга и группа «Биплан», Инга Янкаускайте, Игле и Тадас, Дайнотас Варнас, FC Baseball, Доминикас Вайтекунас, прозвучит новая песня Моники Пундзюте-Moniqué.